Athletico-PR x Caracas: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Libertadores 2022

Jogo da última rodada do Grupo B da Libertadores acontece às 19h (de Brasília); confira o serviço da partida desta quinta-feira (26)

O Athletico-PR recebe o Caracas na noite desta quinta-feira (26), pela sexta e última rodada da Copa Libertadores, a partir das 19h (de Brasília), na Arena da Baixada. Na rodada de estreia do Grupo B, as equipes empataram sem gols.

Com a mesma pontuação do líder Libertad, o Furacão soma sete pontos e depende apenas de si para avançar às oitavas de final da Libertadores. Os dois times enfrentam o The Strongest e Caracas, ambos com seis pontos, respectivamente.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto na Arena da Baixada, o Athletico-PR trata a presença de Pedro Henrique como principal dúvida. Caso não se recupere a tempo da entorse no tornozelo, Matheus Felipe é o mais cotado para assumir a zaga.

Já o Caracas, que poupou os seus principais jogadores na derrota para o Zulia, terá força máxima em campo.

O técnico Francesco Stifano tem apenas uma dúvida: Daniel Rivillo e Sandro Notaroberto birigam por uma vaga na lateral esquerda.

Possível escalação do Athletico-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique (Matheus Felipe), Nico Hernández e Abner; Hugo Moura, Christian e David Terans; Cuello, Canobbio e Pablo.

Possível escalação do Caracas: Alain Baroja; Eduardo Ferreira, Carlos Rivero, Diego Osio e Daniel Rivillo (Sandro Notaroberto); Edson Castillo, Carlos Suárez, Kwaku Bonsu, Bryant Ortega e Saúl Guarirapa; Samson Akinyoola.

DESFALQUES

ATHLETICO-PR

Thiago Heleno, Kawan, Léo Cittadini, Julimar, Reinaldo, Vitinho e Marcelo Cirino: departamento médico

CARACAS:

sem desfalques

ARBITRAGEM

Árbitro: Nicolás Lamolina - ARG

Assistentes: Christian Navarro e Pablo González - ARG

Quarto árbitro: Yael Falcón - ARG

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Athletico-PR e Caracas será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, pelo Facebook Watch, na internet, e pelo Star+, no streaming, nesta quinta-feira.