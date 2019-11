Athletico-PR x Botafogo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Furacão recebe o Alvinegro neste domingo (17), pela 33ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na internet

Visando se afastar do risco de rebaixamento, o visita o -PR neste domingo (17), às 18h (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, pensando apenas na vitória. A partida terá transmissão ao vivo do Globoesporte.com, na internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Botafogo DATA Quarta-feira, 17 de novembro LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, PR HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão do Globoesporte.com, na internet. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do jogo, com narração minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATHLETICO-PR

Já classificado para a , o Furacão entra em campo sem grandes objetivos na reta final da temporada.

Vindo de vitória sobre o na última rodada, o técnico Eduardo Barros terá o retorno do zagueiro Léo Pereira e do atacante Marco Ruben, suspensos contra o Tricolor.

Por outro lado, Bruno Guimarães e Léo Cittadini permanecem fora da equipe.

Provável escalação do Athletico-PR: Léo; Madson, Léo Pereira, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington e Camacho (Erick); Thonny Anderson, Rony e Nikão; Marco Ruben

BOTAFOGO

Após a vitória sobre o Avaí por 2 a 0, os Alvinegros se afastaram um pouco da zona de rebaixamento, mas o alerta ainda está ligado.

O técnico Valetim irá promover o retorno de Cavalieri, uma vez que o goleiro Gatito Fernández está com a seleção paraguaia.

Mais artigos abaixo

Atualmente, a equipe carioca ocupa a 14ª posição, com 36 pontos.

Provável escalação do Botafogo: Cavalieri; Yuri, Carli, Gabriel, Barros; Paulo, Bochecha, Campos, Santana, , Souza

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 0 x 0 Brasileirão 7 de novembro São Paulo 0 x 1 Athletico-PR Brasileirão 10 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Athletico-PR Brasileirão 24 de novembro 16h (de Brasília) Athletico-PR x Brasileirão 27 de novembro 21h30 (de Brasília)

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 0 x 1 Brasileirão 7 de novembro Botafogo 2 x 0 Avaí Brasileirão 11 de novembro

Próximas partidas