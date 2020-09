Athletico-PR x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (9), pela nona rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na internet

Sem saber o que é vencer há cinco jogos, o -PR entra em campo pensando apenas na vitória sobre o nesta quarta-feira (9), às 17h30 (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Braisleiro. A partida não terá transmissão ao vivo pela TV, apenas no Furacão Play. Na Goal, você acompanha as informações da partida em tempo real, clicando AQUI.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO x Botafogo DATA Quarta-feira, 9 de setembro de 2020 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba HORÁRIO 17h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida não terá transmissão ao vivo pela TV, apenas no Furacão Play. Na Goal, você acompanha tudo da partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mais times

Com quatro derrotas e um empate consecutivos, o Athletico-PR entra em campo pressionado por uma vitória no Brasileirão. AInda sob o comando do técnico interino Eduardo Barros, o Furacão, terá todos os jogadores à disposição, inclusive Thiago Heleno e Nikão.

Já o Botafogo vem de três empates e uma derrota e também só pensa nos três pontos.

Para o duelo, o técnico Paulo Autuori pode utilizar Bruno Nazário como trunfo, uma vez que o jogador conhece bem a Arena da Baixada.

"Será um jogo especial pra mim. Fui muito feliz no Athletico, onde tive a oportunidade de jogar meu melhor futebol. Tive uma lesão no joelho no ano passado, fui obrigado a fazer uma artroscopia, fiquei quase dois meses sem poder jogar, mas voltei bem e ainda consegui ajudar a equipe a terminar bem a temporada. E foi o que acabou me trazendo para o Botafogo. É difícil ganhar deles lá dentro, o gramado é sintético, diferente do que estamos acostumados, mas nosso time está se encaixando e tem totais condições de vencer.", disse.

Enquanto o Athletico-PR aparece na 17ª posição, com sete pontos, o Botafogo é o 15º, com oito.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Athletico-PR: ; Erick, Pedro Henrique (Thiago Heleno), Lucas Halter e Abner Vinícius; Wellington, Richard e Léo Cittadini; Fabinho, Geuvânio (Nikão) e Bissoli.

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Hugo; Rafael Forster, Caio Alexandre, Honda e Bruno Nazário; Kalou e Matheus Babi.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 1 RB Campeonato Brasileiro 3 de setembro de 2020 1 x 0 Athletico-PR Campeonato Brasileiro 6 de tembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Campeonato Brasileiro 12 de setembro de 2020 16h30 (de Brasília) x Athletico-PR Copa Liberadores 15 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília)

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 0 x 0 Coritiba Campeonato Brasileiro 3 de setembro de 2020 2 x 2 Botafogo Campeonato Brasileiro 5 de setembro de 2020

Próximas partidas