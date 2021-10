Athletico-PR x Bahia: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Times duelam neste sábado (9), pela 25ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com o retorno de sua torcida, o Athletico-PR recebe o Bahia neste sábado (9), na Arena da Baixada, a partir das 19h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do TNT Sports, na tv fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletico-PR x Bahia DATA Sábado, 9 de outubro de 2021 LOCAL Arena da Baixada, Curitiba - PR HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Márcia Bezerra Caetano (RO)

Quarto árbitro: Leonardo Zanon (PR)

VAR: Pathrice Maia (RJ)

Auxiliar do VAR: Carlos Henrique de Souza (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor busca o triunfo fora de casa / Foto: Divulgação Bahia

O duelo deste sábado será transmitido pelo TNT Sports. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em casa e com o retorno de seu torcedor após um ano e meio, o Athletico-PR vai em busca de uma vitória para tentar entrar no G-6.

O Furacão conta com o retorno de Thiago Heleno, que cumpriu suspensão na última rodada. Desta forma, o técnico Alberto Valentim tem todos os jogadores à disposição.

Do outro lado, o Bahia chega pressionado por não vencer há quatro jogos e, após demitir Diego Dabove, já será comandado por Guto Ferreira neste sábado.

O Tricolor terá desfalques para o duelo em Curitiba: Cirino, Rossi e Conti estão lesionados, enquanto Rodallega é dúvida, e Lucas Araújo está suspenso.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Marcinho, Richard, Erick e Abner; Terans, Nikão e Bissoli.

Provável escalação do Bahia: Mateus Claus; Nino Paraíba, Gustavo Henrique, Correia, Juninho Capixaba; Daniel, Patrick de Lucca, Lucas Araújo, Mugni; Gilberto, Thonny Anderson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 0 x 2 Athletico-PR Brasileirão 6 de outubro de 2021 Flamengo 3 x 0 Athletico-PR Brasileirão 3 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chapecoense x Athletico-PR Brasileirão 13 de outubro de 2021 19h (de Brasília) Athletico-PR x Fluminense Brasileirão 17 de outubro de 2021 16h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 3 x 1 Bahia Brasileirão 5 de outubro de 2021 Internacional 2 x 0 Bahia Brasileirão 26 de setembro de 2021

Próximas partidas