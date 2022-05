Athletico-PR x Avaí: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

Athletico-PR e Avaí entram em campo na noite deste domingo (22), na Arena da Baixada, às 19h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Furacão TV e do canal do Casimiro, na Twitch.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletico-PR x Avaí DATA Domingo, 22 de maio de 2022 LOCAL Arena da Baixada, Curitiba - PR HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (S)

Assistentes: Marcelo Van Gasse e Miguel da Costa (SP)

Quarto árbitro: Cristian da Luz (PR)

VAR: Pablo Pinheiro (RN)

ONDE VAI PASSAR?

A Furacão TV e o canal do Casimiro na Twitch, na internet, vão transmitir o jogo deste domingo, na Arena da Baixada.

MAIS INFORMAÇÕES

Na parte debaixo da tabela, o Athletico-PR busca a vitória diante de sua torcida para se distanciar do Z-4.

O Furacão está na 15ª posição, com 6 pontos.

Do outro lado, o Avaí quer se manter entre os melhores posicionados.

O Lesão está em sétimo lugar, com 10 pontos marcados.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 2 x0 Libertad Copa Libertadores 18 de maio de 2022 Fluminense 2 x 1 Athletico-PR Brasileirão 14 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Caracas Copa Libertadores 26 de maio de 2022 19h (de Brasília) Cuiabá x Athletico-PR Brasileirão 29 de maio de 2022 18h (de Brasília)

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 2 Juventude Brasileirão 15 de maio de 2022 Avaí 2 x 1 Coritiba Brasileirão 9 de maio de 2022

Próximas partidas