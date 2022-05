Athletico-PR x Avaí: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

A bola vai rolar neste domingo (22) para Athletico-PR e Avaí, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 19h (do horário de Brasília), na Arena da Baixada.

Na parte debaixo da tabela, o Furacão, busca a vitória diante de sua torcida para se distanciar do Z-4, enquanto o Avaí, com 10 pontos, quer entrar na briga pela parte de cima da tabela.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!



ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto na Arena da Baixada, o Athetico-PR deve entrar em campo com Cuello, Canobbio e Pablo formando o trio de ataque, enquanto Nico Hernández e Matheus Felipe brigam por uma vaga na defesa.

Do outro lado, o Avaí não poderá contar com Muriqui e Bressan, lesionados, e Bissoli por questões contratuais.

Assim, o técnico Eduardo Barroca pode optar pelas entradas de Dentinho, Pottker e Rodrigo Freitas.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Athletico-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Nico Hernández (Matheus Felipe) e Abner; Hugo Moura, Christian (Matheus Fernandes) e David Terans; Cuello, Canobbio e Pablo.

Possível escalação do Avaí: Douglas; Kevin, Rodrigo Freitas, Arthur e Cortez; Raniele, Eduardo e Bruno Silva; Morato, Dentinho e Pottker.

DESFALQUES

ATHLETICO-PR:

Thiago Heleno, Léo Cittadini, Julimar, Reinaldo, Vitinho e Marcelo Cirino: departamento médico

AVAÍ:

Bressan e Muriqui: lesionados

Bissoli: pertece ao Athletico-PR

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Athletico-PR e Avaí terá transmissão ao vivo do Furacão TV e do canal do Casimiro, na Twitch, na internet, neste domingo (22).