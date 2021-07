Athletico-PR x Atlético-GO: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta (28), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Athletico-PR e Atlético-GO se enfrentam nesta quarta-feira (28), na Arena da Baixada, a partir das 16h30 (de Brasília), pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor acompanha todos os lances clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletico-PR x Atlético-GO DATA Quarta-feira, 28 de julho de 2021 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, PR HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Vinicius Gomes do Amaral (RS)

VAR: Carlos Eduardo Braga (RJ)

Assistente VAR: Thiaggo Americano Labes (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Atlético-GO quer conquistar vantagem na Copa do Brasil / Foto: Bruno Corsino/Atlético-GO

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Athletico-PR entra em campo querendo aproveitar o fator casa para abrir vantagem na disputa. A equipe treinada por António Oliveira perdeu Matheus Babi, com lesão no joelho. Desta forma, Renato Kayzer pode surgir entre os titulares. Apesar do desfalque, o comandante português está confiante para o duelo desta quarta.

"Nossa matriz não interfere em nada. Estou muito tranquilo, confortável com o elenco que tenho. Aqueles que entrarem em campo irão dar conta do recado. Estamos sempre a virar a chave. É sinal que continuamos nas competições. É uma primeira parte de uma eliminatória de 180 minutos, como foi na Sul-Americana. Independentemente do resultado de quarta, nada ficará decidido, será em Goiânia. Nossa perspectiva é única e exclusiva de poder jogar, ser competitivo e ter o melhor resultado, que passe pela vitória", disse em entrevista coletiva.

Do outro lado, o Atlético-GO também quer seguir adianta na competição e promete endurecer a disputa.

Para Dudu, a vitória no fim de semana contra o Santos, pelo Brasileirão, deu confiança ao Dragão.

Os goleiros já chegaram para o treinamento. Daqui a pouco tem o trabalho tático! 🇹🇹🇧🇷⚽ #DragãoDoBrasil pic.twitter.com/ypNn8y6bcO — Atlético Goianiense (@ACGOficial) July 27, 2021

"Tivemos um resultado muito bom. Vínhamos de uma sequência negativa. Acho que a vitória foi importante para nos dar confiança de que o trabalho está sendo bem feito. Dá muito mais confiança também para essa decisão de quarta-feira. Não acho que o Athletico-PR seja favorito. Será um duelo muito equilibrado, tanto na casa deles como na nossa", afirmou o lateral.

Provável escalação do Athletico-PR: Bento, Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Nicolas, Christian, Léo Cittadini, Terans, Nikão, Renato Kayzer e Vitinho.

Provável escalação do Atlético-GO: Fernando Miguel, Dudu, Wanderson, Oliveira, Natanael, André Lima, Baralhas, Marlon Freitas, Ronald, Zé Roberto e Janderson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-GO

Últimas partidas

JOGOS CAMPEONATO DATA Santos 0 x 1 Atlético-GO Brasileirão 25 de julho de 2021 Cuiabá 2 x 1 Atlético-GO Brasileirão 21 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-GO x América-MG Brasileirão 1 de agosto de 2021 20h30 (de Brasília) Atlético-GO x Athletico-PR Copa do Brasil 5 de agosto de 2021 19h15 (de Brasília)

ATHLETICO-PR

Últimas partidas

JOGOS CAMPEONATO DATA Athletico-PR 2 x 1 Internacional Brasileirão 25 de julho de 2021 Athletico-PR 4 x 1 América de Cali Copa Sul-Americana 20 de julho de 2021

Próximas partidas