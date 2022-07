Athletico-PR x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece nesta quarta-feira (20), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Athletico-PR e Atlético-GO se enfrentam nesta quarta-feira (20), na Arena da Baixada, a partir das 19h30 (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Furacão Live, plataforma de streaming própria do clube paranaense, e também para os inscritos no canal do Casimiro na Twitch.



Faça sua melhor jogada! Ganhe até R$ 300 de bônus na Rivalo clicando aqui!



Sem vencer no Brasileirão há duas rodadas, o Athletico-PR entra em campo nesta quarta-feira querendo se recuperar na competição. Os resultados recentes fizeram com que o Furacão caísse para a sexta posição, com 28 pontos marcados.

Mais artigos abaixo

A expectativa da torcida Rubro-Negra é pela estreia de Fernandinho, anunciado no fim de junho. Entretanto, o técnico Felipão não garantiu a participação do meia no duelo. "Teve 30 dias de férias, cinco, seis treinos com os companheiros. Nós não vamos colocá-lo se não acharmos interessante. Vamos ver o que acontece com nossos jogadores de meio-campo, e aí a gente pode imaginar uma coisa ou outra, ou no transcorrer do jogo", disse em entrevista coletiva.

Já o Atlético-GO não ganha há quatro partidas no campeonato e, por isso, está na zona de rebaixamento, ocupando o 18º lugar, com 17 pontos.

O Dragão terá o retorno de Hayner, enquanto o técnico Jorginho pediu reação de seu elenco após os maus resultados. "Precisamos entender o momento, que é de reação imediata. Mas temos que pensar grande, e o Atlético-GO vai permanecer na Série A. Precisamos de mais entrega e de ter mais coração", afirmou. .

Em 14 jogos disputados, o Athletico-PR venceu dez vezes, o Atlético-GO uma, além de três empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do Athletico-PR: Bento, Khellven, Pedro Henrique, Hernández, Abner, Hugo Moura, Erick, Terans, Canobbio, Pablo e Cuello.

Possível escalação do Atlético-GO: Ronaldo, Dudu (Hayner), Wanderson, Edson, Jefferson, Baralhas, Marlon Freitas, Jorginho, Airton, Churín e Wellington Rato.

Desfalques da partida

Athletico-PR:

Thiago Heleno, Christian, Julimar, Reinaldo, Vitinho e Marcelo Cirino: departamento médico.

Pedro Rocha: questão contratual.

Atlético-GO:

Ramon Menezes: machucado.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Athletico-PR é favorito contra o Atlético-GO nas odds do Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,85 na vitória do Furacão, $ 3,30 no empate e $ 4,20 caso o Dragão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,35 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 3 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar qual jogador irá balançar as redes, como por exemplo Pablo, pagando-se $ 2,45, e Churín, pagando-se $ 3,20.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Athletico-PR x Atlético-GO DATA Quarta-feira, 20 de julho de 2022 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, PR HORÁRIO 19h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Correa e Thiago Oliveira (RJ)

Quarto árbitro: Murilo Klein (PR)

VAR: Adriano Miranda (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Athletico-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 0 x 0 Internacional Brasileirão 16 de julho de 2022 Athletico-PR 2 x 1 Bahia Copa do Brasil 12 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Athletico-PR Brasileirão 23 de julho de 2022 21h (de Brasília) Athletico-PR x São Paulo Brasileirão 31 de julho de 2022 16h (de Brasília)

Atlético-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 0 x 1 Fortaleza Brasileirão 17 de julho de 2022 Goiás 0 x 3 Atlético-GO Copa do Brasil 13 de julho de 2022

Próximas partidas