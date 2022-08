Athletico-PR x América-MG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (21), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Athletico-PR e América-MG se enfrentam neste domingo (21), na Arena da Baixada, a partir das 18h (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Furacão Live, na plataforma de streaming própria do clube paranaense, e também para os inscritos do canal do Casimiro na Twitch.

Após dar adeus à Copa do Brasil, o Athletico, quinto colocado com 37 pontos, volta as suas atenções ao Brasileirão e conta com a força da Arena para voltar a vencer e tentar voltar ao G-4.

O Furacão terá os retornos de Alex Santa e Vitor Roque, que não puderam atuar no meio da semana, e deve ter mudança no esquema tático, com a saída de um zagueiro para a entrada de um meia.

Já o América-MG, em oitavo com 30 pontos, quer dar sequência à sua boa campanha na competição, depois de também ter sido eliminado da Copa.

O técnico Vagner Mancini não poderá contar com Luan Patrick, suspenso, e Conti, lesionado, porém, pode ter Mastriani e Martínez, recém-contratados, no banco de reservas.

Nos últimos 15 disputados entre as equipes, o Athletico venceu seis vezes, contra sete do América, além de dois empates. No primeiro turno, o Coelho venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do Athletico-PR: Bento, Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner, Erick, Alex Santana, Fernandinho, Guo Moura, Pablo e Terans.

Possível escalação do América-MG: Cavichioli; Patric, Maidana (Ricardo Silva), Éder e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Benítez (Alê); Felipe Azevedo (Pedrinho), Everaldo e Wellington Paulista.

Desfalques da partida

Athletico-PR:

sem desfalques confirmados.

América-MG:

Conti: lesionado.

Luan Patrick: suspenso.

Quando é?

JOGO Athletico-PR x América-MG DATA Domingo, 21 de agosto de 2022 LOCAL Arena da Baixada, Curitiba - PR HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Rodrigo Correa (RJ) e Daniel Andrade (DF)

Quarto árbitro: Leonardo Lima (PR)

VAR: Marcio de Goias (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

América-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 2 x 2 São Paulo Copa do Brasil 18 de agosto de 2022 América-MG 1 x 0 Santos Brasileirão 14 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Atlético-MG Brasileirão 28 de agosto de 2022 16h (de Brasília) América-MG x Coritiba Brasileirão 3 de setembro de 2022 20h30 (de Brasília)

Athletico-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 3 Athletico-PR Brasileirão 7 de agosto de 2022 Estudiantes 0 x 1 Athletico-PR Libertadores 11 de agosto de 2022

Próximas partidas