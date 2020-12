Athletico-PR x Vasco: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (27), pela 27ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na internet

Lutando contra o rebaixamento, o visita o -PR neste domingo (27), às 18h15 (de Brasília), na Arena da Baixada, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida não terá transmissão ao vivo na TV, mas passará via Twitch. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Vasco DATA Domingo, 27 de dezembro de 2020 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jean Pyerre (RS)

Assistentes: Leirson Peng (RS) e Lucio Beiersdorf (RS)

Quarto árbitro: Luiz Alexandre Fernandes (PR)

VAR: José Claudio Rocha (SP)

Assistentes VAR: Vinicius Furlan (SP) e Luiz Alberto Andrini (SP)

ONDE VAI PASSAR?



A partida não terá transmissão ao vivo na TV, mas passará via Twitch. Buscando novas plataformas para a transmissão de jogos de futebol, o Athletico-PR decidiu transmitir o duelo na plataforma de streaming da Amazon.

O confronto será transmitido no canal do streamer Drako Por Cento, torcedor do Athletico-PR, e no canal de Casimiro, torcedor do Vasco. Para assistir, você terá que ser inscrito em algum dos canais (o que custa cerca de R$ 22 mensais). Quem tem Amazon ou Twitch Prime também tem direito a um sub gratuito por mês.

Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após reencontrar o caminho da vitória ao bater o por 1 a 0 na última rodada, o Vasco entra em campo pensando em somar mais três pontos para seguir na reação do Brasileirão.

Para o duelo, o técnico Sá Pinto não terá Martín Benítez. O argentino não joga mais pelo time carioca.

Além dele, o clube oficializou as saídas de Breno, Ramon e Fellipe Bastos, que também não terão seus contratos renovados.

Já o Athletico-PR também reencontrou a vitória após três derrotas consecutivas, e agora busca sustentar a marca em casa diante do rival. Há 13 jogos, o Furacão não sabe o que é perder. Foram sete vitórias e seis empates.

Vitinho, Márcio Azevedo e Erick seguem como desfalques.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Khellven, Zé Ivaldo (Pedro Henrique), Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian e Léo Cittadini; Nikão, Carlos Eduardo e Renato Kayzer.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Léo Matos, Marcelo Alves, Leandro Castan e Neto Borges; Marcos Júnior (Andrey), Carlinhos e Léo Gil; Talles Magno, Vinícius e Cano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 0 x 1 Campeonato Brasileiro 12 de dezembro de 2020 RB 0 x 1 Athletico-PR Campeonato Brasileiro 20 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Athletico-PR Campeonato Brasileiro 6 de janeiro de 2021 19h15 (de Brasília) x Athletico-PR Campeonato Brasileiro 9 de janeiro de 2021 19h (de Brasília)

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 1 Campeonato Brasileiro 13 de dezembro de 2020 Vasco 1 x 0 Santos Campeonato Brasileiro 20 de dezembro de 2020

Próximas partidas