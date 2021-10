Athletico-PR x Santos: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (30), pela 29ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Santos enfrenta o Athletico-PR, finalista da Copa do Brasil, neste sábado (30), às 17h (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletico-PR x Santos DATA Sábado, 30 de outubro de 2021 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, PR HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)

Quarto árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

VAR: Rodrigo Dalonso (SC)

Auxiliar VAR: Éder Alexandre (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A TNT, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, na Arena da Baixada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a classificação para a final da Copa do Brasil após eliminar o Flamengo no Maracanã por 3 a 0, o Athletico-PR volta as atenções para o Brasileirão buscando reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas consecutivas na competição.

Do outro lado, o Santos busca se afastar do risco da zona de rebaixamento. Atualmente, soma 32 pontos e é a primeira equipe fora do Z-4.

Fábio Carille segue sem contar com Kaiky, lesionado, além de Jean Mota, que negocia para se transferir em janeiro rumo ao Inter Miami, dos EUA.

Provável escalação do Athletico-PR: João Paulo; Danilo Boza, Robson Reis e Emiliano Velázquez; Madson, Carlos Sánchez, Felipe Jonatan e Marcos Guilherme; Ângelo, Lucas Braga e Diego Tardelli.

Provável escalação do Santos: João Paulo, Madson, Danilo Boza (Vinicius Balieiro), Emiliano Velázquez e Felipe Jonatan; Camacho, Sánchez e Vinicius Zanocelo; Marinho, Raniel (Diego Tardelli) e Lucas Braga (Gabriel Pirani).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 0 x 2 América-MG Brasileirão 23 de outubro de 2021 Santos 2 x 0 Fluminense Brasileirão 27 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Palmeiras Brasileirão 7 de novembro de 2021 16h (de Brasília) Santos x RB Bragantino Brasileirão 10 de novembro de 2021 17h (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 3 x 0 Athletico-PR Brasileirão 23 de outubro de 2021 Flamengo 0 x 3 Athletico-PR Copa do Brasil 27 de outubro de 2021

Próximas partidas