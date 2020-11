Athletico-PR x River Plate: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (24), pelas oitavas de final da Copa Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na internet

Pelo jogo de ida das oitavas de final da , o -PR recebe o nesta terça-feira (24), às 19h15 (de Brasília), na Arena da Baixada. A partida terá transmissão ao vivo na Conmebol TV, canal de streaming. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x River Plate DATA Terça-feira, 24 de novembro de 2020 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba HORÁRIO 19h15 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Athletico-PR

A partida terá transmissão ao vivo na Conmebol TV. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com três vitórias consecutivas no Brasileirão, o Athletico-PR volta suas atenções para a Libertadores.

Para o duelo, o técnico Paulo Autuori irá mandar a campo o que tem de melhor.

"Não podemos nos dar ao luxo (de poupar). Temos que seguir fortes. Vamos enfrentar uma das equipes mais competitivas da América do Sul. Vai ser um momento importante para medirmos como anda o nosso nível competitivo.", disse.

Já o River Plate encerrou a primeira fase na liderança do grupo D, e o técnico Marcelo Gallardo conta com força máxima. Borré, Nacho Fernández e De La Cruz, tratados como dúvidas, estão relacionados.

Provável escalação do Athletico-PR: ; Erick, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard (Wellington), Christian (Ravanelli) e Léo Cittadini; Nikão, Reinaldo e Kayzer.

Provável escalação do River Plate: Armani; Montiel, Rojas (Díaz), Pinola e Casco; Enzo Pérez, De La Cruz, e Julián Álvarez; Suárez; Nacho Fernández e Borré.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA LIBERTADORES 2020

Com 55,6% de aproveitamento, o Furacão encerrou a primeira fase da Copa Libertadores na vice-liderança do grupo C, com 10 pontos (três vitórias, um empate e duas derrotas).

JOGOS DO ATHLETICO-PR NA LIBERTADORES

Athletico-PR 1 x 0 - 3 de março de 2020

1 x 0 Athletico-PR - 11 de março de 2020

2 x 3 Athletico-PR - 15 de setembro de 2020

Athletico-PR 2 x 0 Colo-Colo - 23 de setembro de 2020

Athletico-PR 0 x 0 Jorge Wilstermann - 29 de setembro de 2020

Peñarol 3 x 2 Athletico-PR - 20 de outubro de 2020

JOGOS DO RIVER PLATE NA LIBERTADORES

3 x 0 River Plate - 4 de março de 2020

River Plate 8 x 0 Binacional - 11 de março de 2020

2 x 2 River Plate - 17 de setembro de 2020

Binacional 0 x 6 River Plate - 22 de setembro de 2020

River Plate 2 x 1 São Paulo - 30 de setembro de 2020

River Plate 3 x 0 LDU - 20 de outubro de 2020

A CAMPANHA DO ATHLETICO-PR NA HISTÓRIA DA COPA LIBERTADORES

Vice-campeão em 2005, o Furacão participa da Libertadores pela sétima vez. Em 59 partidas, a equipe acumula retrospecto de 27 vitórias, nove empates e 23 derrotas, com 83 gols marcados e 80 sofridos.

EDIÇÃO FASE APROVEITAMENTO 2019 Oitavas de final 37,5% 2017 Oitavas de final 47,22% 2014 Primeira fase 50% 2005 Vice 57,14% 2002 Primeira fase 27,78% 2000 Oitavas de final 79,7%

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 2 Athletico-PR Campeonato Brasileiro 18 de novembro de 2020 Athletico-PR 1 x 0 Santos Campeonato Brasileiro 21 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Athletico-PR Campeonato Brasileiro 28 de novembro de 2020 17h (de Brasília) River Plate x Athletico-PR Copa Libertadores 1 de dezembro de 2020 19h15 (de Brasília)

RIVER PLATE

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 River Plate 15 de novembro de 2020 Banfield 0 x 2 River Plate Campeonato Argentino 21 de novembro de 2020

Próximas partidas