Athletico-PR planeja Felipão como diretor e novo técnico só em 2023

Scolari deve acumular funções no Athletico-PR por toda temporada; substituto para o cargo de treinador só chegará no ano seguinte

O Athletico-PR confirmou a chegada de Luiz Felipe Scolari como diretor técnico em 4 de maio deste ano. O veterano acumula a função com o cargo de treinador do time. A GOAL apurou que Felipão terá duas ocupações até dezembro de 2022, quando a diretoria buscará um nome para comandar o elenco.

O próprio Scolari avalizou a situação. Contratado logo após a demissão de Fábio Carille, o técnico aceitou assumir os dois cargos em meio ao momento de instabilidade vivido pelo Furacão nesta temporada.

A ideia da cúpula é que Felipão e o departamento de futebol, que também conta com Alexandre Mattos, escolham um nome para a função no banco de reservas. As alternativas são avaliadas desde já, mas só deve haver acordo ao término da temporada.

O prazo só será cumprido em caso de manutenção da boa fase do Athletico-PR. O clube está na oitava colocação do Campeonato Brasileiro, garantiu a classificação na fase de grupos da Libertadores e chegou às oitavas de final da Copa do Brasil. O trabalho de Felipão é visto de forma positiva na Arena da Baixada.

O presidente Mario Celso Petraglia entende que, com experiência e conversa, Felipão pode conduzir o Athletico-PR rumo a um bom trabalho no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil. O principal receio do clube era a falta de tempo para treinar o plantel. A escolha pelo veterano se deu justamente por esse motivo.

Desde que chegou ao Athletico-PR, Scolari comandou a equipe em sete oportunidades, com cinco vitórias, um empate e uma derrota. Foram 17 gols marcados sob o seu comando e apenas seis sofridos.