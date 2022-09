Athletico-PR tem folha salarial 66% menor e gastou R$ 56 milhões a menos em reforços que o Palmeiras

Verdão gasta o triplo em salários e investiu pesado para trazer Piquerez, Murilo, Flaco López, Merentiel e cia.

O Athletico-PR chegou à final da Copa Libertadores ao bater o Palmeiras nessa terça-feira (6). Garantido na decisão, o clube teve um gasto moderado com futebol em 2022, bem inferior ao de seu adversário na semifinal.

Sob o comando do presidente Mário Celso Petraglia e do CEO Alexandre Mattos, os paranaenses gastaram R$ 72,270 milhões em reforços, como soube a GOAL. O clube desembolsou os valores para adquirir os meio-campistas Hugo Moura e Alex Santana e os atacantes Tomás Cuello, Agustín Canobbio e Vitor Roque.

A folha salarial do elenco e da comissão técnica de Luiz Felipe Scolari é de R$ 7 milhões por mês. O valor envolve tudo o que é pago para o grupo na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) e por meio de direito de imagem, como antecipou a reportagem.

Palmeiras

Os gastos do Athletico com o futebol são bem inferiores ao do Palmeiras, atual bicampeão da Libertadores e tido até então como um dos grandes favoritos até a eliminação. Os paulistas gastam cerca de R$ 21 milhões por mês com a folha salarial, envolvendo elenco e comissão técnica, números esses apurados pela reportagem. Uma das principais estrelas do elenco recebe R$ 2 milhões por mês na Academia de Futebol — o nome do atleta não foi revelado.

O Palmeiras desembolsou ainda 24,5 milhões de euros (R$ 128,8 milhões) apenas em reforços — o clube contratou o zagueiro Murilo, o lateral esquerdo Joaquín Piquerez, o meio-campista Eduard Atuesta e os atacantes Flaco Lópes, Bruno Tabata e Miguel Merentiel. O valor pago pelos paranaenses é 56,11% do que foi quitado pelos paulistas.