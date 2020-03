Athletico-PR lança a Furacão Play: o que é e quais são os jogos da plataforma?

Confira quais duelos serão transmitidos pelo serviço de streaming da equipe paranaense

Neste sábado (14), o -PR lançou uma novidade no mínimo ousada: foi anunciado o Furacão Play, serviço de streaming exclusivo para sócios do clube que transmitirá partidas oficiais da equipe paranaense.

Quer ver jogos do Athletico-PR ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

De acordo com informações do clube, serão transmitidos aproximadamente 30 jogos da equipe neste ano, com direito a partidas do Athletico no Brasileirão 2020 . Também serão transmitidos duelos do Paranaense (que você também assiste no DAZN ) e amistosos, além de conteúdos exclusivos de bastidores.

Mais times

No release, o Athletico destacou ser a primeira iniciativa deste gênero no mundo, já que em outros casos, clubes até tem plataformas de streaming próprias, mas não podem transmitir duelos oficiais, apenas amistosos.

Para poder acessar a plataforma, basta inserir seu CPF no site furacaoplay.com (desde que você seja sócio-torcedor do Furacão) e criar uma conta com login e senha. Além disso, junto com o lançamento na web, o Athletico também lançou um aplicativo Android, e anunciou que um app para IPhone e Smart TVs está em desenvolvimento.

Confira a lista de duelos do Brasileirão que serão transmitidos no Furacão Play: