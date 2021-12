Athletico-PR já goleou Atlético-MG? Quantas vezes goleou na Copa do Brasil?

O Athletico-PR não teve nada o que comemorar no duelo de ida da final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG: a derrota por 4 a 0 dentro do Mineirão entrou na história como a maior vantagem já criada por um time sobre o outro em decisões do principal torneio de mata-mata do nosso país.

A finalíssima vai acontecer nesta quarta-feira (15), na Arena da Baixada, e qualquer coisa que não seja um título do Galo é vista como tarefa quase impossível. O Furacão, afinal de contas, precisa vencer por cinco gols de diferença para ficar com o título pela segunda vez em sua história. Vitória por goleada com quatro gols de diferença leva a contenda aos pênaltis. Sim, é praticamente impossível para os rubro-negros.

Mas o fato de ser praticamente impossível não quer dizer que seja impossível. Afinal de contas, estamos falando de futebol. E enquanto não sabemos qual será o desfecho da finalíssima, só podemos levantar dados históricos e estatísticas.

Goleada por cinco gols seria inédito em 2021

O caráter de tarefa impossível para o Athletico-PR ganha eco ao analisarmos outros resultados desta temporada: em nenhum de seus jogos em 2021 o Furacão conseguiu vencer por cinco gols de diferença. O placar mais elástico foi um 4 a 0 sobre o Aucas, do Equador, ainda pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Do outro lado, o Atlético-MG treinado por Cuca sofreu quatro gols apenas uma vez em um único jogo: na derrota por 4 a 3 frente ao Grêmio, pela última rodada do Brasileirão, quando estava com equipe mista e já com o título da Série A carimbado. O Galo não sofreu nenhuma derrota por quatro ou cinco gols de diferença.

Diferentes 5 a 0 que reforçam o óbvio

Apenas uma vez na história o Athletico-PR bateu o Galo por uma diferença de cinco gols. Foi em 2004, ano marcado por uma equipe do Furacão forte e que brigou pelo título brasileiro até a última rodada – terminando na segunda posição. Em outubro daquele ano, Jadson marcou três vezes, Washington “Coração Valente” e Dênis Marques também deixaram os seus. Ao contrário do cenário atual, aquele time do Atlético-MG lutava contra o rebaixamento.

E a última vez que o Atlético-MG sofreu uma derrota por 5 a 0, contra qualquer time, acabou também envolvendo o Athletico-PR. Em 2011, o Galo sofreu um dos seus revezes mais doídos: 6 a 1 para o arquirrival Cruzeiro, que poderia ter sido rebaixado mas escapou da degola naquela última rodada de Brasileirão. O resultado acabou ajudando a decretar a queda do Athletico-PR para a Série B.

Já dentro da Copa do Brasil, o Athletico-PR conseguiu duas vitórias por 5 a 0 em sua história na competição: em 2011 bateu o Bahia no duelo de volta das oitavas de final (dois gols de Paulo Baier, outros de Manoel, Rafael Santos e Adaílton) e, em 2016, goleou o modesto Dom Bosco nas fases iniciais (dois gols de André Lima, outros de Pablo, Hernani e Anderson Lopes).