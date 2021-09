Athletico-PR já disputou quantas finais de Copa Sul-Americana e Libertadores?

O Furacão vai em busca de mais uma decisão continental

O Athletico-PR entra em campo nesta quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), para disputar, contra o Peñarol, a primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana de 2021. O time paranaense joga fora de casa, querendo abrir vantagem para ir em busca de mais uma final continental disputada em sua história.

O Furacão, que tem construído uma história cada vez maior, tem disputado grandes competições e de alto nível, querendo marcar cada vez mais o seu nome no cenário do futebol mundial.

Enquanto o Furacão vai em busca que mais conquistas, a Goal te lembra quais finais o clube já disputou na América do Sul:

Quantas finais de Libertadores o Athletico-PR já disputou?

Em seus 97 anos de história, o Furacão chegou apenas uma vez na final da maior competição de clubes da América do Sul.

Na edição de 2005, o Athletico-PR perdeu a final brasileira da Libertadores para o São Paulo que, mais tarde, se consagrou campeão mundial. À época, a decisão ainda era disputada em jogos de ida e volta - no agregado, o confronto foi 5 a 1 para o Tricolor paulista.

A primeira partida, com mando do Furacão, foi um empate por 1 a 1 no Beira-Rio, com gols de Aloísio, para o Athletico, e Durval, para o São Paulo. No jogo de volta, em casa, o Tricolor aplicou uma goleada de 4 a 0 sobre o adversário, e acabou ficando com o título.

Quantas finais da Sul-Americana o Athletico-PR já disputou?

Foto: NELSON ALMEIDA/AFP/Getty

Quando se trata de Sul-Americana, o Furacão também chegou a apenas uma final em sua história, mas o resultado, desta vez, foi positivo e o título chegou à Arena da Baixada.

Em 2018, última edição em que a final foi disputada em dois jogos, o Athletico-PR derrotou o Junior Barranquilla, da Colômbia, por 4 a 3 nos pênaltis, após dois empates por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação.

Quantas semifinais continentais o Athletic-PR disputou?

Além das duas semifinais (uma da Libertadores e outra da Sul-Americana) que o levaram às finais disputadas, o Furacão esteve em apenas mais uma semifinal. Em 2006, a equipe foi eliminada da Sul-Americana pelo Pachuca, do México, pelo placar agregado de 5 a 1.