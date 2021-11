Athletico-PR x Flamengo: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (2), pela quarta rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Depois de avançar à final da Copa do Brasil, o Athletico-PR volta a enfrentar o Flamengo nesta terça-feira (2), às 16h (de Brasília), válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo Brasil menos SP, PR, Varginha, Belo Horizonte). Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletico-PR x Flamengo DATA Terça-feira, 2 de novembro de 2021 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, PR HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marielson Alves (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro (BA) e Elicarlos Franco (BA)

Quarto árbitro: Leonardo Ferreira (PR)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

Auxiliar VAR: Fabio Rogerio Baesteiro (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Alexandre Vidal - Flamengo

A Globo (para todo Brasil menos SP, PR, Varginha, Belo Horizonte), na TV aberta, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira, na Arena da Baixada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Menos de uma semana depois da vitória do Athletico-PR sobre o Flamengo no Maracanã por 3 a 0 na semifinal da Copa do Brasil, as equipes voltam a se encontrar, mas dessa vez pela rodada atrasada do Brasileirão.

Se de um lado, o Furacão chega embalado com a classificação para a decisão da Copa do Brasil, por outro a equipe paranaense vive má fase no Brasileiro. Nos cinco últimos jogos, são quatro derrotas e está apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento.

Já o Flamengo, venceu o Atlético-MG na última rodada e está na segunda posição no campeonato, 10 pontos atrás do Galo e com dois jogos a menos.

Para o confronto, o técnico Renato Gaúcho ainda trata como dúvida a presença de Rodrigo Caio na equipe titular. Caso o jogador não tenha condições de jogo, Gustavo Henrique deve seguir na posição.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ramon; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Michael; Bruno Henrique (Vitinho) e Gabigol.

Provável escalação do Athletico-PR: João Paulo; Danilo Boza, Robson Reis e Emiliano Velázquez; Madson, Carlos Sánchez, Felipe Jonatan e Marcos Guilherme; Ângelo, Lucas Braga e Diego Tardelli.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 0 x 3 Athletico-PR Copa do Brasil 27 de outubro de 2021 Athletico-PR 0 x 1 Santos Brasileirão 30 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Bragantino x Athletico-PR Brasileirão 7 de novembro de 2021 16h (de Brasília) Athletico-PR x Ceará Brasileirão 10 de novembro de 2021 18h30 (de Brasília)

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 0 x 3 Athletico-PR Copa do Brasil 27 de outubro de 2021 Flamengo 1 x 0 Atlético-MG Brasileirão 30 de outubro de 2021

Próximas partidas