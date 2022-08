Athletico-PR blinda Vitor Roque com multas de €60 milhões e R$400 milhões

Atacante de 17 anos desperta interesse de clubes europeus no mercado da bola, mas cláusulas impedem saída da Arena da Baixada

A boa fase de Vitor Roque pelo Athletico-PR culminou na procura de clubes europeus pelo jogador. Os paranaenses, no entanto, blindam o jovem de 17 anos com cláusulas rescisórias elevadas e vetam a sua saída no mercado da bola, como soube a GOAL.

A multa do jogador para o exterior é de 60 milhões de euros (R$ 312,61 milhões na cotação atual). No Brasil, o valor varia conforme o salário do atleta na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). A minuta exige o pagamento de R$ 400 milhões, conforme apurado pela reportagem.

Comprado por R$ 24 milhões do Cruzeiro, Vitor Roque é tratado como uma joia na Arena da Baixada. O futebol apresentado no clube tem acarretado na procura de clubes do exterior. O estafe do jogador foi consultado nos últimos meses por diversas vezes sobre a sua situação. Dirigentes de Espanha, Itália e Inglaterra colheram informações sobre o jogador recentemente — não houve contato do Real Madrid neste período.

Em que pese o assédio do exterior em Vitor Roque, os agentes do jogador sempre disseram aos interessados que ele pretende cumprir o contrato na Arena da Baixada. Aos 17 anos, ele tem compromisso até 31 de maio de 2027.

Desde que chegou ao Athletico-PR, o atacante fez 19 partidas pela equipe, com seis gols assinalados. Ele marcou o único na vitória por 1 a 0 sobre o Estudiantes, da Argentina, no jogo da última quinta-feira (11), que marcou a classificação de seu time para a semifinal da Copa Libertadores da América.