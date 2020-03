Athletico-PR bate Operário fora de casa e vira líder do Paranaense; veja os gols

Jajá, duas vezes, e Vinicius Mingotti anotaram os gols do Furacão em Ponta Grossa

O -PR bateu o Operário por 3 a 1 neste domingo, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, e assumiu a liderança do .

Jajá foi o destaque do Furacão na partida, abrindo o placar em cobrança de pênalti e ampliando após dividir com o goleiro. A equipe da casa descontou com Juan Sosa, após rebote do goleiro Gabriel, mas Vinicius Mingotti fez o terceiro dos visitantes. Veja todos os gols no vídeo acima!

Com o resultado, o Athletico assumiu a liderança do Paranaense, com 19 pontos, um de vantagem para o , que tropeçou contra o Toledo. O Operário é o quarto, com 16.