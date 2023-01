Athletico-PR x Azuriz ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paranaense

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (1), pela sexta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo manter 100% de aproveitamento, o Athletico-PR recebe o Azuriz na noite desta quarta-feira (1), na Arena da Baixada, às 19h15 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Paranaense. A partida terá transmissão ao vivo do Onefootball, da NSports, e do Furacão Live, na internet.

Com cinco vitórias até o momento, o Athletico-PR busca um novo triunfo para tentar alcançar o recorde de 2008, quando venceu 12 jogos seguidos. "Nós temos o Azuriz. (É a chance de alcançar) Seis vitórias seguidas, quem sabe quantos anos, né? Como a gente vem fazendo, vamos trabalhar jogo a jogo", disse o técnico Paulo Turra.

Do outro lado, o Azuriz está na nona posição do campeonato, com 4 pontos. O time acumula até o momento quatro empates e uma derrota. Desta forma, a equipe busca o seu primeiro triunfo no estadual para se afastar da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

Escalação do provável Athletico-PR: Bento, Khellven, Zé Ivaldo, Matheus Felipe, Fernando, Hugo Moura, Alex Santana, Vitor Bueno, Vitinho, Pablo e Canobbio.

Escalação do provável Azuriz: Fabrício, Willian, Léo Machado, Gabriel, Eliandro, Matheus Neris, Augusto, Fabrício Oya, Carlos Junio, Wellisson e Lucas Vieira.

Desfalques

Azuriz

Sem desfalques confirmados.

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Quando é?