Athletico-PR x América-MG: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes estreiam no Brasileirão 2021 neste domingo (30); veja como acompanhar ao vivo na internet

Athletico-PR e América-MG estreiam no Campeonato Brasileiro neste domingo (30), às 18h15 (de Brasília), na Arena da Baixada. A partida não terá transmissão ao vivo na televisão. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletico-PR x América-MG DATA Domingo, 30 de maio de 2021 LOCAL Arena da Baixada, Curitiba, PAR HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho (GO) e Cristian Passos (GO)

Quarto árbitro: Leonardo Ferreira (PR)

VAR: Elmo Alves Resende (GO)

Assistente VAR: Leone Carvalho (GO)

ONDE VAI PASSAR?



Furacão estreia em casa no Brasileirão 2021 / Foto: Nelson Almeida/AFC/Getty

A partida não terá transmissão ao vivo na TV. Na Goal, pode acompanhar a partida em tempo real.

Enquanto o Athletico-PR possui contrato de TV fechada com a Turner, a Globo pode exibir os jogos do Furacão em TV aberta. O América, por sua vez, tem vínculo com a emissora para TV aberta, TV fechada (SporTV) e pay-per-view (Premiere).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Classificado às oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Athletico-PR volta suas atenções para o Brasileirão.

Para a rodada de estreia, o Furacão deve ir a campo com o que tem de melhor. Apenas Lucas Halter e Erick são desfalques. Christian deve aparecer no meio-campo.

Já o América-MG volta a campo após perder o Campeonato Mineiro para o Atlético-MG.

Para o confronto, o técnico Lisca deve promover a estreia de Alan Ruschel, novo reforço.

Por outro lado, João Paulo, em transição, Gustavo, com estiramento no ligamento do dedão do pé esquerdo, Luis Fernando, com problema no adutor da coxa direita, e Marcelo Toscano, com uma lesão na coxa esquerda, seguem fora.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Erick (Christian) e Jadson (David Terans); Nikão, Vitinho e Renato Kayzer.

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli, Diego Ferreira, Anderson Jesus, Eduardo Bauermann, Marlon (Alan Ruschel), Zé Ricardo, Juninho, Alê, Ademir (Bruno Nazário), Felipe Azevedo, Rodolfo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Paraná 0 x 2 Athletico-PR Paraense 24 de maio de 2021 Athletico-PR 4 x 0 Aucas Copa Sul-Americana 27 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Avaí x Athletico-PR Copa do Brasil 3 de junho de 2021 19h (de Brasília) Juventude x Athletico-PR Campeonato Brasileiro 6 de junho de 2021 18h15 (de Brasília)

AMÉRICA-MG

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 0 x 0 Atlético-MG Mineiro 16 de maio de 2021 Atlético-MG 0 x 0 América-MG Mineiro 22 de maio de 2021

Próximas partidas