Athletico é multado por racismo de torcedor, e Viveros pega suspensão de dois jogos após pisão em Cuiabano

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STJD pune clube em R$ 10 mil por episódio contra jogadores do Vasco e deixa atacante fora dos próximos compromissos do Brasileirão

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O Athletico recebeu duas punições do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta segunda-feira (9). O clube foi multado em R$ 10 mil por um caso de racismo envolvendo um torcedor contra jogadores do Vasco, enquanto o atacante Kevin Viveros pegou dois jogos de suspensão pelo pisão em Cuiabano, também durante o confronto entre as equipes, pela 34ª rodada do Brasileirão.

O caso de racismo aconteceu após a vitória por 3 a 1 do Vasco sobre o Athletico, quando jogadores da equipe carioca comemoravam o resultado dentro de campo. Um torcedor do Furacão foi flagrado fazendo gestos racistas em direção aos atletas e acabou identificado pelo próprio clube, que abriu uma investigação sobre o episódio.

Na análise do caso, o STJD levou em consideração a identificação do torcedor e a investigação conduzida pelo Athletico. As campanhas antirracistas promovidas recentemente pela instituição também foram consideradas na definição da pena. O clube foi enquadrado no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e recebeu multa de R$ 10 mil.

O presidente da comissão, Paulo Ronaldo Ceo de Carvalho, determinou ainda que o Athletico informe ao STJD os resultados da investigação. A punição foi aplicada ao clube, enquanto o torcedor identificado segue sendo investigado.

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O atacante Kevin Viveros, por sua vez, foi suspenso por duas partidas em razão do pisão no lateral Cuiabano, durante o confronto contra o Vasco. Aos 31 minutos do segundo tempo, quando a bola não estava em disputa, o colombiano atingiu a barriga do lateral com as travas da chuteira e recebeu cartão vermelho direto. O árbitro Ramon Abatti Abel relatou o lance como conduta violenta na súmula.

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Inicialmente, Viveros havia sido denunciado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê suspensão de quatro a 12 partidas por agressão física. No entanto, a comissão desclassificou a infração para o artigo 250, referente a ato desleal ou hostil, que estabelece punição de um a três jogos. A decisão considerou que a Procuradoria não anexou o vídeo do lance ao processo. Além da suspensão, o Athletico também decidiu aplicar uma multa interna ao jogador.

Com a decisão, Viveros desfalcará o Furacão contra Flamengo e Remo, mas estará disponível nas duas últimas rodadas, diante de Mirassol e São Paulo. O colombiano é o atual artilheiro do Brasileirão, com 21 gols, mas pode perder a liderança para Pedro, do Flamengo, que soma 20 e terá a oportunidade de ultrapassá-lo justamente no confronto entre as equipes, em que o camisa 9 do Furacão estará ausente.

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A partida pela 35ª rodada está marcada para 18 de novembro, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. O Athletico está na 5ª colocação, com 54 pontos, e briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2027.