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Joaquim Lira Viana

Athletico é multado por racismo de torcedor, e Viveros pega suspensão de dois jogos após pisão em Cuiabano

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STJD pune clube em R$ 10 mil por episódio contra jogadores do Vasco e deixa atacante fora dos próximos compromissos do Brasileirão

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O Athletico recebeu duas punições do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta segunda-feira (9). O clube foi multado em R$ 10 mil por um caso de racismo envolvendo um torcedor contra jogadores do Vasco, enquanto o atacante Kevin Viveros pegou dois jogos de suspensão pelo pisão em Cuiabano, também durante o confronto entre as equipes, pela 34ª rodada do Brasileirão.

O caso de racismo aconteceu após a vitória por 3 a 1 do Vasco sobre o Athletico, quando jogadores da equipe carioca comemoravam o resultado dentro de campo. Um torcedor do Furacão foi flagrado fazendo gestos racistas em direção aos atletas e acabou identificado pelo próprio clube, que abriu uma investigação sobre o episódio.

Na análise do caso, o STJD levou em consideração a identificação do torcedor e a investigação conduzida pelo Athletico. As campanhas antirracistas promovidas recentemente pela instituição também foram consideradas na definição da pena. O clube foi enquadrado no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e recebeu multa de R$ 10 mil.

O presidente da comissão, Paulo Ronaldo Ceo de Carvalho, determinou ainda que o Athletico informe ao STJD os resultados da investigação. A punição foi aplicada ao clube, enquanto o torcedor identificado segue sendo investigado.

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O atacante Kevin Viveros, por sua vez, foi suspenso por duas partidas em razão do pisão no lateral Cuiabano, durante o confronto contra o Vasco. Aos 31 minutos do segundo tempo, quando a bola não estava em disputa, o colombiano atingiu a barriga do lateral com as travas da chuteira e recebeu cartão vermelho direto. O árbitro Ramon Abatti Abel relatou o lance como conduta violenta na súmula.

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Inicialmente, Viveros havia sido denunciado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê suspensão de quatro a 12 partidas por agressão física. No entanto, a comissão desclassificou a infração para o artigo 250, referente a ato desleal ou hostil, que estabelece punição de um a três jogos. A decisão considerou que a Procuradoria não anexou o vídeo do lance ao processo. Além da suspensão, o Athletico também decidiu aplicar uma multa interna ao jogador.

Com a decisão, Viveros desfalcará o Furacão contra Flamengo e Remo, mas estará disponível nas duas últimas rodadas, diante de Mirassol e São Paulo. O colombiano é o atual artilheiro do Brasileirão, com 21 gols, mas pode perder a liderança para Pedro, do Flamengo, que soma 20 e terá a oportunidade de ultrapassá-lo justamente no confronto entre as equipes, em que o camisa 9 do Furacão estará ausente.

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A partida pela 35ª rodada está marcada para 18 de novembro, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. O Athletico está na 5ª colocação, com 54 pontos, e briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2027.

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Written byJoaquim Lira Viana

Estagiário / Redator

Estudante de jornalismo na Faculdade Cásper Líbero com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Analiso o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.

Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!

Especialidades:

  • Produção de matérias sobre o futebol brasileiro e internacional
  • Análises e reportagens especiais 
  • Produção, narração e roteirização de podcasts
Minha memória favorita com o futebol: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Manuel Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Virgil Van Dijk e Philipp Lahm; Andrés Iniesta, Toni Kroos e Luka Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Treinador: Pep Guardiola.Minhas matérias favoritas:

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