Athletico mantém alerta por bola aérea: 32% dos gols que sofre são de cabeça

Furacão sofreu pelo alto inclusive contra o Flamengo, adversário na final da Libertadores

A bola área é uma dor de cabeça que o técnico Luiz Felipe Scolari trabalha para resolver. Somando todas as competições em 2022, foram 65 gols sofridos em 62 jogos. Destes, 21 foram de cabeça (32,3%). E desses 21 gols sofridos pelo alto, 11 foram na era Felipão.

Ganhe bônus de até R$ 500 mais uma aposta grátis de R$ 20 na Betsson clicando aqui

Foram três gols de cabeça nos últimos três jogos, tanto pelo Brasileiro, quanto na Libertadores. No empate em 2 a 2 contra o Palmeiras, na Libertadores, a zaga atleticana falhou no gol de Gustavo Gómez, que aproveitou cobrança de lateral.

No empate em 1 a 1 diante do Avaí, em Florianópolis, o gol catarinense pelo Brasileirão foi de Pottker de peixinho. E no 2 a 2 diante do Cuiabá, na Arena, Rodriguinho abriu o placar de cabeça, aproveitando cobrança de escanteio.

A bola aérea proporcionou derrotas vexatórias ao Furacão na temporada. Ainda na fase de grupos da Libertadores, o Athletico foi goleado pelo The Strongest por 5 a 0, e todos os gols foram de cabeça. A derrota custou o cargo do então treinador Fabio Carille.

No Maracanã, pelo Brasileiro, o Furacão foi goleado por 5 a 0 para o Flamengo, e quatro gols foram de cabeça. Nesse confronto, o Athletico jogou com um time reserva.

Na estreia pelo Brasileirão, ainda sob o comando de Alberto Valentim, o Athletico foi goleado pelo São Paulo no Morumbi por 4 a 0 - dois gols foram de cabeça.

Os 21 gols sofridos de cabeça na temporada