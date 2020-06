Athletico é última chance para Geuvânio após fracassos em Flamengo e Galo?

O atacante chega ao Furacão em baixa, depois de decepcionar em clubes anteriores

Sem clube desde janeiro, quando rescindiu seu contrato com o , o atacante Geuvânio é o mais novo reforço do -PR para a temporada de 2020, de acordo com o Globoesporte.com. Mas depois de surgir como uma grande promessa e ter passagens decepcionantes, o Furacão pode ser a última grande chance do jogador no ?

Geuvânio surgiu no , em 2012, como mais uma grande promessa revelada pelo , depois de uma boa safra dos "Meninos da Vila", que contava com nomes como Neymar, Ganso e Diego.

O atacante deixou o Santos em 2016, em alta, com destino ao Tianjin Quanjian, da , e, mas tarde, foi repatriado pelo . No clube carioca, Geuvânio já rendia bem menos do que se esperava dele na época do alvinegro. No time carioca foram duas temporadas, por empréstimo, mas, sem corresponder às expectativas não emplacou e pouco foi usado como titular.

Depois do Flamengo, a parada do atacante foi em Minas Gerais para defender o Atlético -MG, onde mais uma vez deixou a desejar. No início da temporada 2020, deixou o e ficou sem clube.

Nesta segunda-feira (16), Geuvânio chegou ao como mais um dos reforços do clube para a temporada, com ele já são nove. Sob comando de Dorival Júnior, o atacante chega para disputar posição com Carlos Eduardo e Nikão, no que pode ser sua última oportunidade de sucesso no Brasil.

Para os mais otimistas, Dorival pode ter mais uma chance de recuperar o atacante que teve em boa fase no Santos, mas que não conseguiu fazer render no Flamengo, nas duas vezes em que já comandou o jogador de 28 anos.

Já para outros, com uma grande lista de fracassos recentes no futebol nacional, Geuvânio tem no Furacão sua última grande chance de se mostrar merecedor de clubes de elite, antes de ter o destino de muitos outros que tem seu retrospecto: clubes menores. Mesma hipótese levantada quando ele chegou ao Galo, em 2019.