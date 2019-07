Athletico dá 'chapéu' em rivais e fecha com Adriano, ex-Barcelona

Lateral esquerdo, que estava no Besiktas, era cobiçado por clubes como Santos e São Paulo antes de acertar volta ao Paraná

Nem , nem : o próximo clube do lateral esquerdo Adriano é o Paranaense! O clube de Curitiba anunciou a novidade em suas redes sociais na noite dessa terça-feira (22), às vésperas do duelo contra o pelas oitavas de final da . Detalhes do contrato ainda não foram anunciados.

O anunciou o novo 'furacão', que chega após a venda de Renan Lodi ao Atlético de Madrid, com um breve 'teaser' nas redes, onde o jogador fala antes de ser exibido um gol seu quando ainda defendia o .

Será que estamos bem de lateral?

BEM-VINDO! 🔴⚫️ pic.twitter.com/KJKb0KfhNG — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) 23 de julho de 2019

"Sou um cara muito competitivo, (espero que) possa agregar, também, aquilo que aprendi nesses anos todos", diz o novo ala atleticano.

Mais artigos abaixo

Aos quase 35 anos de idade, Adriano surgiu no Curitiba, rival do Athletico, antes de ser negociado com o em 2005. Cinco anos depois, vestiu as cores do Barcelona por outros seis anos, período no qual conquistou duas vezes a Liga dos Campeões da UEFA além de quatro títulos de e três na . Ele defendeu o , da , até junho deste ano, quando expirou seu contrato e a volta ao se tornou possível.

No entanto, o jogador não poderá ficar à disposição para ser inscrito na Libertadores neste momento, já que o anúncio acontece após o encerramento das trocas na lista de jogadores que os clubes devem enviar à Conmebol. No momento, Márcio Azevedo deve seguir como titular na equipe.