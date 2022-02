Athletic x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Rei 21/22

Vem jogão aí, torcedor! Athletic Bilbao e Real Madrid entram em campo nesta quinta-feira (3), no estádio San Mamés, a partir das 17h30 (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Rei. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletic Bilbao x Real Madrid DATA Quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022 LOCAL San Mamés, Bilbao - ESP HORÁRIO 17h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na tv fechada, e o Star+, na plataforma de streaming, irão transmitir o duelo desta quinta-feira, em Bilbao.

MAIS INFORMAÇÕES

O Athletic Bilbao chega às quartas de final da Copa do Rei após ter eliminado o Barcelona em duelo eletrizante.

O time mandante está no meio da tabela na La Liga e, desta forma, aposta as suas fichas na copa para levantar um troféu na temporada.

Do outro lado, o Real Madrid passou pelo Elche nas oitavas de final, também em um jogo duro.

Líder do espanhol, os Merengues querem seguir firmes atrás de mais uma taça, sonhando com a possibilidade de encerrar a temporada com o triplete (La Liga, Copa do Rei e Champions League..

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Athletic Bilbao

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Rayo Vallecano 0 x 1 Athletic Bilbao La Liga 23 de janeiro de 2022 Athletic Bilbao 3 x 2 Barcelona Copa do Rei 20 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletic Bilbao x Espanyol La Liga 7 de fevereiro de 2022 17h (de Brasília) Mallorca x Athletic Bilbao La Liga 14 de fevereiro de 2022 17h (de Brasília)

Real Madrid

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 2 x 2 Elche La Liga 23 de janeiro de 2022 Elche 1 x 2 Real Madrid Copa do Rei 20 de janeiro de 2022

Próximas partidas