Athletic x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e informações da semifinal do Campeonato Mineiro 2022

O Cruzeiro enfrenta o Athletic neste sábado (26), no Mineirão, a partir das 16h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. Como venceu o primeiro duelo por 2 a 0, a Raposa pode até perder por um gol de diferença, que ainda assim avança à decisão. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletic x Cruzeiro DATA Sábado, 26 de março de 2022 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado (26), às 16h30.

MAIS INFORMAÇÕES

O Cruzeiro conseguiu desfazer a vantagem do Athletic ao vencer o primeiro jogo por 2 a 0. Agora, a Raposa só será eliminada se perder por dois ou mais gols de diferença.

"O time teve muita intensidade, um rival que joga muito bem. Falei com o treinador, no jogo que ganhamos de 1 a 0, que (o Athletic) era um time compacto, movimenta bem e é solido. Somos um time dinâmico, intenso, mas temos que melhorar muito mais com a bola. Vai melhorando com o tempo. É o jogo que quero, que sonho, que gosto. Mas leva tempo", afirmou o técnico Paulo Pezzolano.

A partida terá venda física de ingressos pela primeira vez no Mineirão desde o início da pandemia. Além do Gigante da Pampulha, o torcedor também pode comprar pelo site mineirao.futebolcard.com e pelo aplicativo Futebol Card, com os seguintes valores:

Setores Amarelos Superiror e Inferior - R$ 30 (meia) e R$ 60

Setor Vermelho Inferior - R$ 40 (meia) e R$ 80

Setor Roxo Inferior - R$ 50 (meia) e R$ 100

Camarote Vermelho - R$ 60 (meia) e R$ 120

Camarote Mineirão - R$ 75 (meia) e R$ 150.*

*Setor com venda destinada exclusivamente à torcida do mandante

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Cruzeiro

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Patrocinense 2 x 1 Cruzeiro Mineiro 19 de março de 2022 Cruzeiro 2 x 0 Athletic Mineiro 22 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Cruzeiro Série B 9 de abril de 2022 A definir Cruzeiro x Brusque Série B 16 de abril de 2022 A definir

Athletic

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Athletic 1 x 0 Villa Nova Mineiro 19 de março de 2022 Cruzeiro 2 x 0 Athletic Mineiro 22 de março de 2022

Próximas partidas