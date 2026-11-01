Prévia de Athletic Bilbao x Real Sociedad

La Liga - Rodada 11 1 de nov. de 2026 - 15:00 San Mames

Athletic Bilbao e Real Sociedad se enfrentam em duelo basco

Athletic Bilbao e Real Sociedad melhoraram de desempenho recentemente, o que pode resultar em um clássico de alto nível. A partida começa no San Mamés às 16h (EST) e às 20h (GMT).

O Athletic Bilbao de Edin Terzic venceu o Prat por 6 a 1 na Copa do Rei, depois de bater o Getafe por 4 a 0. Os dois resultados vieram em boa hora, após uma sequência de quatro jogos sem vitória no campeonato. O Real Sociedad, por sua vez, venceu quatro partidas consecutivas em La Liga, contra Valencia, Deportivo La Coruña, Málaga e Levante. Também goleou o Lillestrom por 6 a 0 na Liga Europa e vive boa fase ofensiva. Mikel Oyarzabal brilhou nessa partida com três assistências.

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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Real Sociedad não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos contra o Athletic Bilbao.

Dez dos últimos 12 jogos oficiais do Real Sociedad tiveram mais de 2,5 gols.

O Real Sociedad marcou 17 gols nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições, e está invicto há seis partidas.

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