Prévia de Athletic Bilbao x Real Sociedad
Athletic Bilbao e Real Sociedad se enfrentam em duelo basco
Athletic Bilbao e Real Sociedad melhoraram de desempenho recentemente, o que pode resultar em um clássico de alto nível. A partida começa no San Mamés às 16h (EST) e às 20h (GMT).
O Athletic Bilbao de Edin Terzic venceu o Prat por 6 a 1 na Copa do Rei, depois de bater o Getafe por 4 a 0. Os dois resultados vieram em boa hora, após uma sequência de quatro jogos sem vitória no campeonato. O Real Sociedad, por sua vez, venceu quatro partidas consecutivas em La Liga, contra Valencia, Deportivo La Coruña, Málaga e Levante. Também goleou o Lillestrom por 6 a 0 na Liga Europa e vive boa fase ofensiva. Mikel Oyarzabal brilhou nessa partida com três assistências.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
- O Real Sociedad não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos contra o Athletic Bilbao.
- Dez dos últimos 12 jogos oficiais do Real Sociedad tiveram mais de 2,5 gols.
- O Real Sociedad marcou 17 gols nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições, e está invicto há seis partidas.
Notícias e elencos das equipes
Prováveis escalações de Athletic Bilbao x Real Sociedad
Time titular
Técnico
- E. Terzic
- P. Matarazzo
Forma recente
Histórico do confronto
Confrontos
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|11
|10
|0
|1
|46
|12
|+34
|30
V
D
V
V
V
|2
|11
|9
|1
|1
|22
|8
|+14
|28
V
V
V
V
V
|3
|11
|9
|0
|2
|27
|10
|+17
|27
V
V
V
V
D
|4
|11
|7
|2
|2
|18
|15
|+3
|23
V
E
D
V
E
|5
|10
|6
|1
|3
|19
|18
|+1
|19
V
V
V
V
D
|6
|11
|5
|2
|4
|17
|19
|-2
|17
D
V
D
E
D
|7
|9
|3
|3
|3
|12
|9
|+3
|12
V
D
E
E
E
|8
|11
|3
|3
|5
|15
|15
|0
|12
D
V
E
D
V
|9
|11
|2
|6
|3
|10
|10
|0
|12
D
E
V
E
V
|10
|11
|3
|3
|5
|15
|17
|-2
|12
D
E
D
D
E
|11
|10
|3
|3
|4
|15
|20
|-5
|12
V
D
E
E
V
|12
|11
|3
|3
|5
|8
|16
|-8
|12
V
D
E
D
V
|13
|10
|2
|5
|3
|13
|13
|0
|11
D
E
D
E
D
|14
|11
|3
|2
|6
|13
|14
|-1
|11
V
D
D
E
D
|15
|10
|3
|2
|5
|10
|20
|-10
|11
D
V
D
E
D
|16
|11
|3
|2
|6
|15
|28
|-13
|11
D
V
D
E
D
|17
|10
|2
|4
|4
|14
|17
|-3
|10
V
E
E
V
D
|18
|11
|2
|4
|5
|16
|21
|-5
|10
D
D
V
E
E
|19
|10
|1
|3
|6
|7
|17
|-10
|6
D
E
E
D
V
|20
|11
|0
|5
|6
|8
|21
|-13
|5
D
E
D
E
D