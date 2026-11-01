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Athletic Bilbao x Real Sociedad pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Athletic Bilbao x Real Sociedad
Athletic Bilbao
Real Sociedad
La Liga
M. Oyarzabal

O San Mamés recebe o primeiro dérbi basco desta temporada de La Liga. Confira a prévia completa de Athletic Bilbao x Real Sociedad, com notícias das equipes, análise tática e mais.

Prévia de Athletic Bilbao x Real Sociedad

crest
La Liga - Rodada 11
San Mames

Athletic Bilbao e Real Sociedad se enfrentam em duelo basco

Athletic Bilbao e Real Sociedad melhoraram de desempenho recentemente, o que pode resultar em um clássico de alto nível. A partida começa no San Mamés às 16h (EST) e às 20h (GMT).

O Athletic Bilbao de Edin Terzic venceu o Prat por 6 a 1 na Copa do Rei, depois de bater o Getafe por 4 a 0. Os dois resultados vieram em boa hora, após uma sequência de quatro jogos sem vitória no campeonato. O Real Sociedad, por sua vez, venceu quatro partidas consecutivas em La Liga, contra Valencia, Deportivo La Coruña, Málaga e Levante. Também goleou o Lillestrom por 6 a 0 na Liga Europa e vive boa fase ofensiva. Mikel Oyarzabal brilhou nessa partida com três assistências.

Malaga CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

  • O Real Sociedad não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos contra o Athletic Bilbao.
  • Dez dos últimos 12 jogos oficiais do Real Sociedad tiveram mais de 2,5 gols.
  • O Real Sociedad marcou 17 gols nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições, e está invicto há seis partidas.

Notícias e elencos das equipes

Prováveis escalações de Athletic Bilbao x Real Sociedad

4-2-3-1
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Formação
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
U. SimonU. SimonD. VivianD. VivianY. BerchicheY. BerchicheA. LaporteA. Laporteteam-logoH. RinconB. GerenabarrenaB. GerenabarrenaN. WilliamsN. WilliamsI. WilliamsI. WilliamsA. BerenguerA. BerenguerP. CanalesP. CanalesM. SannadiM. SannadiA. RemiroA. RemiroM. SarrM. SarrS. GomezS. GomezJ. MartinJ. MartinJ. AramburuJ. AramburuJ. GorrotxategiJ. GorrotxategiA. BarrenetxeaA. BarrenetxeaL. SucicL. SucicG. GuedesG. GuedesC. SolerC. SolerM. OyarzabalM. Oyarzabal
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
Athletic Bilbao

Time titular

Real Sociedad

Técnico

  • E. Terzic
  • P. Matarazzo

Forma recente

ATH

ATH - Sequência

RSO
V0-1
VAL
E0-0
LEV
D3-1
GET
V4-0
AEP
V1-6
Gol marcado (sofrido)
12/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
RSO

RSO - Sequência

COR
V3-2
GIL
E1-1
MAL
V2-5
LIL
V0-6
LEV
V2-1
Gol marcado (sofrido)
17/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Histórico do confronto

Confrontos

Athletic BilbaoEmpateReal Sociedad
1
1
3
Amistosos de clubes
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
FJ
Copa do Rei
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FJ
Copa do Rei
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FJ
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FJ
La Liga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
3
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
FJ
4Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
1110014612+3430
V
D
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
11911228+1428
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
119022710+1727
V
V
V
V
D
4
BétisBétisBET
117221815+323
V
E
D
V
E
5
Real SociedadReal SociedadRSO
106131918+119
V
V
V
V
D
6
SevillaSevillaSEV
115241719-217
D
V
D
E
D
7
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
9333129+312
V
D
E
E
E
8
VillarrealVillarrealVIL
113351515012
D
V
E
D
V
9
Celta de VigoCelta de VigoCEL
112631010012
D
E
V
E
V
10
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
113351517-212
D
E
D
D
E
11
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
103341520-512
V
D
E
E
V
12
GetafeGetafeGET
11335816-812
V
D
E
D
V
13
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
D
E
D
E
D
14
EspanyolEspanyolESP
113261314-111
V
D
D
E
D
15
OsasunaOsasunaOSA
103251020-1011
D
V
D
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
113261528-1311
D
V
D
E
D
17
ElcheElcheELC
102441417-310
V
E
E
V
D
18
LevanteLevanteLEV
112451621-510
D
D
V
E
E
19
ValenciaValenciaVAL
10136717-106
D
E
E
D
V
20
MalagaMalagaMAL
11056821-135
D
E
D
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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