Athletic Bilbao x Barcelona: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Partida é válida pela final da Copa do Rei e será neste sábado (17); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Athletic Bilbao e Barcelona fazem neste sábado (17) a final da Copa do Rei, em duelo disputado às 16h30 (de Brasília), no estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilla. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletic Bilbao x Barcelona DATA Sábado, 10 de abril de 2021 LOCAL Estádio Olímpico de La Cartuja - Sevilla, ESP HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Iñaki Williams é esperança de gols do Bilbao / Foto: Getty Images

A ESPN Brasil é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (17), às 16h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Athletic Bilbao chega a mais uma final de Copa do Rei e quer aproveitar o momento instável do rival para faturar a taça. O time segue sem poder contar com Berchiche, Alvarez e Zarraga. Por outro lado, Muniain, Raul Garcia e Iñaki Williams estão confirmados no ataque.

📍 La Cartuja (Sevilla)



📍 La Cartuja (Sevilla)

⚽ Último entrenamiento de los leones en Sevilla, en el mismo escenario donde mañana disputarán la gran final de Copa 2020-21 ante el @FCBarcelona_es #BiziAmetsa 🏆 #AthleticClub 🦁

Do outro lado, o Barcelona vai à decisão após ser derrotado em clássico para o Real Madrid e pode conquistar a sua única taça na temporada. Os culés contam com o retorno de Piqué, enquanto Coutinho e Ansu Fati continuam fora, lesionados.

Provável escalação do Athletic Bilbao: Simon; De Marcos, Nunez, Martinez, Lekue; Berenguer, Vencedor, D Garcia, Muniain; R Garcia, Williams.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; De Jong, Pique, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, Alba; Griezmann, Messi, Dembele.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETIC BILBAO

JOGO CAMPEONATO DATA Athletic Bilbao 0 x 0 Alavés La Liga 10 de abril de 2021 Real Sociedad 1 x 1 Athletic Bilbao La Liga 7 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Betis x Athletic Bilbao La Liga 21 de abril de 2021 15h (de Brasília) Athletic Bilbao x Atlético de Madrid La Liga 25 de abril de 2021 16h (de Brasília)

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 2 x 1 Barcelona La Liga 10 de abril de 2021 Barcelona 1 x 0 Valladolid La Liga 5 de abril de 2021

Próximas partidas