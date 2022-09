Athletic Bilbao x Almería: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da La Liga

Jogo da sétima rodada do Campeonato Espanhol será nesta sexta-feira (30); veja como acompanhar na TV e na internet

No estádio San Mamés, o Athletic Bilbao recebe o Almería na tarde desta sexta-feira (30), às 16h (de Brasília), pela sétima rodada da La Liga. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo na ESPN 3, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

O Athletic Bilbao, quarto colocado com 13 pontos, entra em campo querendo a vitória para se aproximar dos líderes do campeonato. A equipe, no entanto, possui uma série de desfalques por lesão.

Do outro lado, o Almería está na 18ª posição, com 4 pontos e não poderá contar com Cesar de la Hoz e Alex Centelles, machucados.

Escalações:

Escalação do provável Athletic Bilbao: Simon; De Marcos, Alvarez, Martinez, Lekue; Sancet, Garcia; N Williams, Muniain, Berenguer; I Williams.

Escalação do provável Almería: Fernando; Pozo, Kaiky, Ely, Akieme; Embarba, Robertone, Costa, Lazaro; Toure, Ramazani.

Desfalques

Athletic Bilbao

Daniel Vivian, Julen Agirrezabala, Mikel Vesga, Yuri Berchiche e Mikel Balenziaga, lesionados, desfalcam o Bilbao.

Almería

Cesar de la Hoz e Alex Centelles, machucados, são baixas na equipe visitante.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 30 de setembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: San Mamés, Bilbao - ESP.