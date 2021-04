Athletic x Atlético-MG: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes encerram a primeira fase do Campeonato Mineiro neste sábado (24); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Atlético-MG visita o Athletic neste sábado (24), às 19h (de Brasília), no Independência, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletic x Atlético-MG DATA Sábado, 24 de abril de 2021 LOCAL Independência - Horto, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Galo busca encerrar a primeiro fase do Mineiro com vitória / Foto: Bruno Cantini / Atlético-MG

------, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, às 19h. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder isolado com 24 pontos, o Atlético-MG aguarda para saber quem irá terminar a primeira fase em quarto lugar. América, Cruzeiro, Tombense, URT, Pouso Alegre e Caldense disputam o G-4

Para o confronto, o Galo não terá o volante Jair, lesionado, e Allan, suspenso. Além do mais, visando o confronto contra o América de Cali na terça-feira (27), o técnico Cuca vai escalar um time de reservas neste sábado.

Já o Athletic aparece na oitava posição, com 13 pontos.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Gabriel (Junior Alonso), Réver e Guilherme Arana (Dodô); Allan, Matías Zaracho e Nacho Fernández; Hulk (Savarino), Keno e Eduardo Vargas.

Provável escalação do Athletic: a atualizar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 1 Boa Mineiro 18 de abril de 2021 Deportivo La Guaira 1 x 1 Atlético-MG Mineiro 21 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x América de Cali Libertadores 27 de abril de 2021 19h15 (de Brasília) Atlético-MG x Cerro Porteño Libertadores 4 de maio de 2021 19h15 (de Brasília)

ATHLETIC