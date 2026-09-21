Como informou a federação inglesa nesta segunda-feira, os Three Lions terão os desfalques de Kobbie Mainoo, Marcus Rashford (ambos do Manchester United), Tino Livramento (Newcastle United), Declan Rice (Arsenal) e Cole Palmer (Chelsea).
Deste último, Tuchel ainda havia aberto mão de forma surpreendente na Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá e, por isso, recebeu muitas críticas. O mesmo valeu para a não convocação de Trent Alexander-Arnold, do Real Madrid, que também entrou na lista original de 27 jogadores para a próxima pausa de seleções. Agora, Palmer perde a chance de se provar na Nations League e mostrar a Tuchel que ele estava errado.
Depois de já ter vazado anteriormente que Morgan Gibbs-White, do Nottingham Forest, seria chamado para substituir Palmer, Tuchel também reagiu à ausência do quinteto com a convocação de James Garner, do Everton. Não se sabe se haverá outras convocações.
Contra quem a Inglaterra joga na Nations League?
Da Bundesliga, por sua vez, foram convocados o capitão Harry Kane, do Bayern de Munique, e Jarell Quansah, do Bayer Leverkusen. A Inglaterra estreia no dia 26 de setembro (20h45) contra a campeã mundial Espanha.
Depois, vêm os jogos fora de casa contra a República Tcheca (29 de setembro) e a Croácia (3 de outubro), antes de a equipe de Tuchel voltar a enfrentar os tchecos no encerramento, em 6 de outubro.