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England Men Press ConferenceGetty Images Sport
Tim Ursinus
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Até um retorno espetacular foi por água abaixo! Enorme azar com lesões para Thomas Tuchel

Liga das Nações A
Inglaterra x Espanha
Inglaterra
Espanha
T. Tuchel
C. Palmer
K. Mainoo
M. Rashford
V. Livramento
D. Rice

Thomas Tuchel terá de abrir mão de nada menos que cinco jogadores que ele convocou para os próximos compromissos da Inglaterra na Nations League.

Como informou a federação inglesa nesta segunda-feira, os Three Lions terão os desfalques de Kobbie Mainoo, Marcus Rashford (ambos do Manchester United), Tino Livramento (Newcastle United), Declan Rice (Arsenal) e Cole Palmer (Chelsea).

Deste último, Tuchel ainda havia aberto mão de forma surpreendente na Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá e, por isso, recebeu muitas críticas. O mesmo valeu para a não convocação de Trent Alexander-Arnold, do Real Madrid, que também entrou na lista original de 27 jogadores para a próxima pausa de seleções. Agora, Palmer perde a chance de se provar na Nations League e mostrar a Tuchel que ele estava errado.

Depois de já ter vazado anteriormente que Morgan Gibbs-White, do Nottingham Forest, seria chamado para substituir Palmer, Tuchel também reagiu à ausência do quinteto com a convocação de James Garner, do Everton. Não se sabe se haverá outras convocações.

Contra quem a Inglaterra joga na Nations League?

Da Bundesliga, por sua vez, foram convocados o capitão Harry Kane, do Bayern de Munique, e Jarell Quansah, do Bayer Leverkusen. A Inglaterra estreia no dia 26 de setembro (20h45) contra a campeã mundial Espanha.

Depois, vêm os jogos fora de casa contra a República Tcheca (29 de setembro) e a Croácia (3 de outubro), antes de a equipe de Tuchel voltar a enfrentar os tchecos no encerramento, em 6 de outubro.

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