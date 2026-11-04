É assim que funciona o mercado de transferências: um clube faz um mau negócio, outro faz um bom. O surpreendente é quando o negócio elogiado e o criticado envolvem o mesmo jogador, e as avaliações são feitas com apenas alguns meses de diferença.

Yan Couto é esse jogador. No verão, ele ainda era visto no Borussia Dortmund como um fracasso caro e um reserva que precisava ser negociado. Agora, em seu novo clube por empréstimo, o Como, tornou-se o favorito do treinador e titular absoluto, cuja contratação em definitivo é considerada indispensável. O que os italianos veem no lateral-direito que o BVB não conseguiu descobrir em dois anos? Ou o jogador de 24 anos simplesmente rende melhor no novo ambiente e na nova equipe?

Em 2024, o BVB acertou a contratação de Couto, inicialmente por empréstimo, mediante o pagamento de 4 milhões de euros ao Manchester City. O brasileiro era um jogador desejado pelo então técnico do Dortmund, Nuri Sahin, que, nas discussões entre os dirigentes do BVB, superou a resistência à contratação e conseguiu fechar o negócio graças à sua alta avaliação de Couto. Junto com o empréstimo, os dois clubes também acertaram uma obrigação de compra que elevaria o valor total devido no verão de 2025 a 20 milhões de euros, caso determinados critérios esportivos fossem cumpridos.

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Já em outubro, poucos meses depois do empréstimo, a Sky noticiou que a obrigação de compra seria acionada, mesmo depois de Yan Couto estar longe de convencer em suas primeiras atuações pelo BVB. O brasileiro foi titular oito vezes em seu primeiro ano na Bundesliga. Ainda durante a temporada, Nuri Sahin, seu principal defensor, deixou o cargo e foi substituído por Niko Kovac. Na temporada passada, Couto perdeu claramente a disputa pela posição de lateral-direito no Dortmund para Julian Ryerson, que deu impressionantes 15 assistências no campeonato e se destacou pela entrega incansável.

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O contrato de Yan Couto com o BVB

Vinte milhões de euros por um reserva que, além disso, havia recebido um contrato até 2030 soava, e ainda soa, como um mau negócio. Por isso, não surpreendeu que o Dortmund estivesse disposto a negociar Yan Couto no verão. Já o interesse do Como, clube italiano em ascensão que também disputa a Champions League, foi um pouco mais surpreendente. A equipe do técnico Cesc Fabregas, ex-astro do Arsenal e do Barça, teria desembolsado 3 milhões de euros pelo empréstimo e garantido uma opção de compra por 20 milhões de euros.

E esse é exatamente o valor que o Como provavelmente pagaria agora sem hesitar. "Yan é um jogador corajoso e tecnicamente forte, que nos oferece diferentes opções pelo lado direito", elogiou o treinador já em sua apresentação, no verão. "Ele gosta de jogar para a frente, tem muita energia e se encaixa no nosso estilo de jogo. Acreditamos que ele pode continuar evoluindo conosco", acrescentou Fabregas.

Foi o que Yan Couto fez. Ele é titular do Como como lateral-direito, em uma linha de quatro defensores. Após as primeiras impressões no BVB, era visto mais como um ala, pois, na avaliação do Dortmund, seus pontos fortes estavam mais no ataque do que na defesa. Fabregas enxerga a situação de maneira bem diferente, e os resultados lhe dão razão: com Couto, a equipe ocupa atualmente a quarta posição da Serie A, novamente em uma vaga para a Champions League. E, na competição europeia, o time também chamou a atenção com a vitória por 4 a 1 sobre o Manchester United na rodada passada do campeonato.

Thierry Henry se surpreende com Cesc Fabregas e sua equipe

"Como Cesc conseguiu montar uma equipe como essa?", questionou o ídolo francês Thierry Henry à CBS. "Você vê jogadores como Jacobo Ramon ou Yan Couto. Ele contrata jogadores que pouca gente conhecia e forma uma equipe com eles. Olhem onde eles estão agora", disse, espantado. De fato, o Como conseguiu fechar vários negócios no mercado de transferências que, em retrospecto, parecem excelentes: Jacobo Ramon, contratado do segundo time do Real por 2,5 milhões de euros, por exemplo, viu seu valor de mercado subir para 45 milhões. Lucas Da Cunha chegou do Nice em janeiro de 2023 por 750 mil euros e, desde então, tornou-se jogador da seleção francesa.

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E, do ponto de vista do Como, Yan Couto também está entre as melhores contratações. Em outubro, o WAZ noticiou que os italianos já haviam enviado sinais positivos ao Dortmund. Se o clube se classificar novamente para a Champions League ou continuar acumulando premiações significativas na atual edição da competição, haverá poucos obstáculos para a contratação em definitivo. E ela deverá agradar aos dois clubes. Às vezes, é assim que funciona o mercado de transferências.