Até Romário faz homenagem em Dia do Goleiro: 'vai que é sua, Taffarel'

Baixinho relembrou a conquista do tetracampeonato da seleção brasileira em 1994

Neste domingo (26), no mesmo dia que será reexibido a conquista do tetra na TV Globo, também se comemora o Dia do Goleiro. E com dois nomes essenciais para o título da seleção brasileira ser alcançado, Romário, fundamental na campanha do Mundial, não esqueceu de Taffarel, que foi vital em diversos momentos, e fez questão de homenagear o ex-goleiro, relembrando o momento da defesa em pênalti cobrado por Massaro.

“Hoje é Dia do Goleiro e também tem reprise da final da copa de 94. A minha homenagem não poderia ser diferente! Ele virou ídolo brasileiro e inspirou milhares de goleiros (embora eu adoraria, que vocês não existissem…kkkk). Vai que é sua, Taffarel!!!”, escreveu.

A Globo irá transmitir a final entre Brasil e Itália neste domingo (26), a partir das 16h (de Brasília).

