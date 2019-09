Até que enfim! Palmeiras (e Mano) encantam pela primeira vez em 2019

O Alviverde não tomou conhecimento do CSA e goleou por 6 a 1, mantendo a distância de três pontos em relação ao líder Flamengo, no Brasileirão

O segue 100% desde que Mano Menezes chegou para ocupar a vaga deixada por Luiz Felipe Scolari. Nesta quinta-feira (26), em duelo realizado no Pacaembu pela 21ª rodada do Brasileirão, o Alviverde esbanjou qualidade para também aproveitar as falhas do e venceu por 6 a 2.

O resultado manteve os atuais campeões brasileiros a três pontos do (45 pts a 48 pts), mas pela primeira vez em 2019 tanto o Palmeiras quanto Mano Menezes conseguiram fazer algo inédito nesta temporada: encantaram.

Sob o comando de Felipão, o Palmeiras fez um primeiro semestre espetacular antes de sofrer uma queda brusca após a pausa para a , mas em meio às vitórias as exibições não encantavam. No , Mano Menezes vivia situação semelhante, com resultados justificando um futebol que não agradava. Nem clube ou treinador haviam comemorado tantos gols em 2019.

A maior goleada do Palmeiras em 2019 havia sido um 5 a 0 sobre o , nas quartas de final do . No estadual mineiro, o resultado mais elástico do Cruzeiro ainda com Mano também foi um 5 a 0, em duelo contra a Patrocinense.

🐷 Uma goleada para firmar o posto! O @Palmeiras sobrou e segue na briga lá em cima. Torcida que canta e vibra está sorrindo e confiante...#PALxCSA pic.twitter.com/43LuUYd1uv — Campeonato Brasileiro (@Brasileirao) September 27, 2019

Nesta quinta, muitos foram os destaques: Luiz Adriano e Bruno Henrique fizeram dois gols, Willian e Gustavo Gómez completaram. Depois que o Palmeiras já havia aberto 4 a 0, o CSA conseguiu diminuir: Apodi e Ricardo Bueno descontaram, mas jamais deixaram o resultado final sob dúvida.

Se vinha colecionando vitórias, mas ainda não havia encantado, o Palmeiras de Mano deu a resposta que o torcedor mais queria.