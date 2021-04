Até quando vai o novo contrato de Kevin de Bruyne com o Manchester City?

Meia belga coloca um ponto final nas incertezas sobre seu futuro ao assinar um novo acordo com o time inglês

Kevin de Bruyne seguirá como jogador do Manchester City nas próximas temporadas. Desde 2015 no clube, o belga se estabeleceu como um dos melhores meio-campistas do mundo e terá mais tempo no Etihad Stadium para confirmar sua idolatria no Citizens.

Nesta quarta-feira (7), De Bruyne assinou a extensão contratual com o City por mais quatro temporadas, com vínculo válido até o verão europeu de 2025. Isso siginifca que o belga atuará até os 34 anos no clube caso cumpra integralmente este novo acordo.

“Eu não poderia estar mais feliz”, disse De Bruyne ao site oficial do clube. "Desde que cheguei ao City em 2015, tenho me sentido em casa. Eu amo os fãs, a minha família está estabelecida aqui em Manchester e meu próprio jogo tem se desenvolvido muito bem".

"Pep [Guardiola] e eu vemos o futebol da mesma forma. Ter esse relacionamento com o treinador é muito importante para mim porque os nossos objetivos estão totalmente alinhados e queremos as mesmas coisas. O meu foco agora é garantir que tenhamos um final bem sucedido para a campanha atual".

"Os nossos resultados e performances até agora têm sido excelentes, mas precisamos ter certeza de que terminaremos a temporada com os títulos que merecemos", completou o belga.

Com 255 jogos até o momento no City, De Bruyne tem números incríveis. São 155 assistências para seus companheiros, além de 65 gols - incluindo o tento que abriu o placar na vitória contra o Borussia Dortmund, nesta terça-feira (6), nas quartas de final da Liga dos Campeões.

No Etihad Stadium, conquistou duas Premier Leagues, uma Copa da Inglaterra, quatro Copas da Liga Inglesa, além de ser eleito o Jogador do Ano da PFA em 2020.