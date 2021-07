Até quando vai o contrato de Hernanes no São Paulo?

O meia procurou a diretoria do Tricolor para uma rescisão do contrato de uma forma amigável por não estar satisfeito com sua atual situação no clube

A história entre Hernanes e São Paulo parece estar chegando ao fim, isto porque, conforme a Goal noticiou o meia procurou a diretoria do Tricolor para uma rescisão do contrato de uma forma amigável entre as partes por não estar satisfeito com sua atual situação no clube.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Aos 36 anos, Hernanes está na sua terceira passagem pelo clube, na verdade o jogador foi revelado pelo São Paulo, e chegou a ser emprestado para o Santo André ainda muito jovem até se transferir para a Europa. Na sua segunda passagem pelo Tricolor, o meia ajudou a equipe contra a luta de um possível rebaixamento em 2017.

Agora na sua terceira passagem, o "Profeta" assinou um contrato em 2019 de três anos com o clube paulista, o acordo se encerra no fim de 2021. Hernanes foi comprado junto ao Hebei Fortune, da China, por R$ 13,2 milhões na época.O meia é considerado um dos ídolos do clube pela torcida, sua carreira vencedora e seu amor pelo São Paulo são as marcas do jogador.

Ainda em 2020 o próprio jogador pediu para rescindir o contrato com a diretoria por não se sentir útil na equipe, a situação foi contornada e o meia continuou no time.

(Foto: Rubens Chiri /saopaulofc.net)

O meio-campista parece não estar satisfeito com sua situação atual, Hernanes é pouco utilizado pelo técnico Hernán Crespo, e o jogodor costuma ficar no banco de reservas na maioria das partidas. Quando perguntado sobre o jogador ficar de fora da última partida do São Paulo na Libertadores, o treinador preferiu não comentar sobre o assunto:

"Hernanes é uma situação particular e privada que eu prefiro não falar. Talvez a diretoria ou o próprio Hernanes possa responder. Por respeito, acredito que não devo falar neste momento", disse o técnico.

O Tricolor ainda espera realizar algumas homenagens ao jogador, caso a rescisão do contrato seja realmente oficializada. Pelo São Paulo, o meia conquistou dois títulos do Campeonato Brasileiro em 2007 e 2008, também estava no grupo que conquistou o Campeonato Paulista nesta temporada.

Somando as três passagens, o "Profeta" já atuou em 320 partidas, e foi responsável por marcar 52 gols e distribuir 47 assistências nesse tempo.