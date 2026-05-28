Até quando a seleção brasileira pode substituir um convocado para a Copa do Mundo caso Neymar seja cortado?

A lesão de grau 2 na panturrilha direita de Neymar acendeu um alerta na CBF a duas semanas da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026. Apesar de seguir integrado ao elenco comandado por Carlo Ancelotti, o atacante virou dúvida para os primeiros jogos do torneio, principalmente após o departamento médico estimar um período de recuperação entre duas e três semanas.

De acordo com o regulamento da Fifa, a seleção brasileira ainda pode substituir Neymar caso a entidade entenda que a lesão é grave o suficiente para impedir sua participação no Mundial. Até o prazo final de inscrição das listas definitivas, no dia 1º de junho, as seleções têm liberdade maior para realizar mudanças médicas entre os 26 convocados.

Após a confirmação oficial das listas, porém, a regra se torna mais rígida. A Fifa permite trocas somente até 24 horas antes da estreia de cada seleção na Copa do Mundo. No caso do Brasil, a substituição poderia acontecer até o dia 12 de junho, véspera da partida contra Marrocos, marcada para o dia 13. Para isso, a CBF precisaria enviar relatórios médicos detalhados, que seriam analisados pelo Comitê Médico da entidade.

Outro detalhe importante é que qualquer substituto precisa obrigatoriamente estar presente na pré-lista enviada anteriormente à Fifa. Antes da convocação final, cada seleção encaminhou uma relação com entre 35 e 55 nomes, utilizada justamente para possíveis trocas por lesão ou doença grave.

A única exceção prevista no regulamento envolve os goleiros. Diferentemente dos jogadores de linha, arqueiros podem ser substituídos a qualquer momento da competição, desde que haja comprovação médica e aprovação da Fifa. Mesmo nesse cenário, o novo atleta também precisa ter feito parte da lista provisória enviada antes do torneio.

Enquanto monitora a recuperação de Neymar, a comissão técnica brasileira mantém cautela sobre qualquer decisão definitiva. O camisa 10 segue em tratamento intensivo e a expectativa da CBF é acompanhar a evolução clínica nos próximos dias antes de discutir um possível corte. Internamente, existe a esperança de que o atacante esteja apto ao menos para a sequência da fase de grupos da Copa do Mundo.

Antes do início do torneio, porém, a equipe de Carlo Ancelotti terá dois amistosos: o primeiro contra o Panamá, no dia 31 de maio, às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã; e o segundo contra o Egito, no dia 6 de junho, às 19h (horário de Brasília), no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos.