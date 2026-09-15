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FBL-GER-BUNDESLIGA-ELVERSBERG-BAYERN MUNICHAFP
Christian Guinin

Traduzido por

Até o verão de 2025, ele ainda jogava na 3ª divisão! Jürgen Klopp deve provocar uma sensação com a convocação da DFB

Liga das Nações A
F. Keidel
J. Klopp
Alemanha

Antes da próxima convocação da DFB, cada vez mais nomes vão surgindo. Ao que tudo indica, Jürgen Klopp vai chamar um absoluto desconhecido para a seleção nacional.

Segundo uma reportagem da Bild, o técnico da seleção convocará pela primeira vez o meio-campista Felix Keidel, do SV Elversberg, recém-promovido à Bundesliga, para a seleção da Alemanha nos próximos jogos da Liga das Nações.

Uma convocação do jogador de 23 anos seria até certo ponto surpreendente, afinal, Keidel esteve em campo até aqui em apenas três partidas da Bundesliga. Ele defende o Elversberg desde o verão de 2025; antes disso, jogava pelo FC Ingolstadt, ainda na terceira divisão da Alemanha.

Suas atuações até aqui com a camisa do SVE, porém, parecem ter convencido Klopp sobre o volante. Nas vitórias sobre Bayer 04 Leverkusen, Borussia Mönchengladbach e, na Copa da Alemanha, contra o MSV Duisburg, Keidel ficou em campo durante os 90 minutos completos; no fim de semana passado, atuou por 73 minutos contra o Bayern.

Nesse período, o jogador de 23 anos foi utilizado principalmente no centro do meio-campo ao lado do armador Lukasz Poreba. Sua posição de origem, no entanto, é a de lateral-direito, justamente onde nenhum outro jogador conseguiu se firmar de forma duradoura na equipe da DFB nos últimos tempos.

Jürgen KloppGetty Images

Quando Jürgen Klopp anunciará sua convocação da seleção alemã?

Klopp anunciará oficialmente sua lista final para os jogos da Liga das Nações contra Holanda, Sérvia e Grécia na próxima quinta-feira. Algumas decisões, porém, já vazaram.

Assim, uma convocação do trio do Bayern até aqui não estabelecido, formado por Lennart Karl, Tom Bischof e Jonas Urbig, é considerada provável, e os dois jogadores do Frankfurt, Jonathan Burkardt e Younes Ebnoutalib, também devem ter recebido um convite do técnico da seleção.

O fato de Marc-Andre ter Stegen celebrar seu retorno à seleção já havia sido confirmado na noite de terça-feira por seu treinador no Ajax Amsterdã, Michel. Em contrapartida, o participante da Copa do Mundo Oliver Baumann, de forma até surpreendente, aparentemente não será convocado.

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