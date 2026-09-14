O jogador ofensivo de 20 anos é responsabilizado por um deslize fatal no jogo fora de casa do Monaco contra o Racing Estrasburgo. A comissão disciplinar da liga profissional francesa (LFP) agora entra em ação para apurar o incidente e decidir sobre uma possível punição.

Mais especificamente, trata-se dos acontecimentos aos 71 minutos da partida do último sábado. Depois de o ex-campeão mundial e europeu sub-17 ter marcado o gol do empate por 1 a 1 com uma bela jogada individual, ele acabou se deixando levar por uma reação explosiva. Nas imagens da transmissão de TV, foi possível ver claramente Brunner fazendo um gesto inequívoco na direção do setor da torcida adversária e passando o dedo pela garganta.

Os torcedores do Estrasburgo responderam imediatamente à provocação com uma estridente vaia coletiva. O árbitro não puniu a ação em campo, e Brunner escapou, por enquanto, sem advertência. Agora, porém, a Justiça esportiva da federação intervém posteriormente.

Frederic Thiriez, presidente do Conselho Nacional de Ética independente da federação francesa de futebol, comentou o procedimento à L'Equipe: "Segundo nossa avaliação preliminar, o gesto do jogador pode representar uma violação do princípio de comportamento exemplar previsto na Carta de Ética. No entanto, quero enfatizar que não julgamos o caso. Isso ficará a cargo da comissão disciplinar, assim como a questão de saber se uma sanção precisa de fato ser aplicada."

Getty Images

Gesto de cortar a cabeça na comemoração do gol: quantos jogos de suspensão Paris Brunner pode pegar?

Caso o órgão interprete o gesto como comportamento ameaçador ou intimidador, o atacante corre o risco de ficar afastado por até quatro partidas.

O próprio acusado tentou depois acalmar os ânimos e apontou provocações anteriores vindas das arquibancadas: "Eles falaram sobre a minha família, minha mãe e meu pai. Eu consegui ver aqueles que me insultaram", explicou Brunner. O nascido em Gelsenkirchen acrescentou: "Havia muita emoção envolvida depois do gol, sobretudo após um gol como esse. Eu não queria ser desrespeitoso."

Esportivamente, a joia ofensiva viveu uma perceptível tendência de alta nos últimos meses. Brunner havia se transferido no verão de 2024 do Borussia Dortmund para o Principado. Com o belo gol de empate em Estrasburgo, ele já marcou seu terceiro gol na temporada da Ligue 1 e, no total, seu quinto gol oficial com a camisa dos monegascos.