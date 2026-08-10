No passado recente, havia um roteiro recorrente no Bayern de Munique: jogadores importantes do time titular se aproximavam do fim de seus contratos, eram cobiçados por grandes clubes do exterior, compreensivelmente deveriam ser mantidos a qualquer custo, recebiam renovações milionárias sob pressão e, então, por diferentes motivos, de repente já não entregavam mais no nível habitual.

Foi o caso, por exemplo, de Leon Goretzka, Serge Gnabry, Kingsley Coman e, em um patamar um pouco mais baixo, também de Eric-Maxim Choupo-Moting. O salário deles logo deixou de refletir, após as renovações, sua importância esportiva, mas seguia comprometendo recursos financeiros e, ao mesmo tempo, travando o planejamento do elenco. Os bávaros queriam vender, os jogadores se apoiavam com razão em seus contratos. Assim, o Bayern de Munique carregou vários passivos até que eles acabaram saindo de graça (Goretzka, Choupo-Moting), renovando com redução salarial (Gnabry) ou sendo vendidos por uma quantia de transferência relativamente baixa (Coman).

Com Alphonso Davies, uma evolução parecida ameaça se repetir: depois de meses de novela, acompanhados pelo assédio persistente do Real Madrid, ele renovou em fevereiro de 2025 até 2030 com vencimentos extremamente lucrativos. Salário-base divulgado: 15 milhões de euros, podendo subir consideravelmente com bônus. Luvas: 22 milhões de euros.

Bayern de Munique: Alphonso Davies patina desde a ruptura do ligamento cruzado

Pouco depois da renovação, ele rompeu o ligamento cruzado, ficou fora por nove meses, sofreu vários novos problemas de saúde após o retorno e até hoje não voltou à antiga força. No fim da temporada passada, Davies sofreu uma ruptura de feixe muscular, motivo pelo qual atuou por apenas 16 minutos pelo Canadá na tão aguardada Copa do Mundo em casa e retornou ao Bayern de Munique ainda com problemas físicos.

Enquanto seus companheiros faziam turnê pela Ásia, Davies trabalhou em Munique em mais um retorno, ao lado do reforço Ismael Saibari e de Jamal Musiala. Nesta semana, ele deve voltar aos treinos com o grupo e estar novamente à disposição até a Supercopa contra o Borussia Dortmund, em 22 de agosto, mas, ainda assim, corre o risco de ir para o banco.

Neste verão, Davies se vê em uma situação incomum: pela primeira vez desde sua explosão na temporada do triplete de 2019/20, ele já não é mais o lateral-esquerdo número um incontestável. Nos últimos anos, na ausência de Davies, quem costumava quebrar o galho pelo lado esquerdo da defesa eram opções mais flexíveis: Lucas Hernandez, Raphael Guerreiro, Hiroki Ito, Konrad Laimer ou Josip Stanisic.

Neste verão, porém, os bávaros contrataram Nathaniel Brown por 50 milhões de euros, um jogador que deve travar uma disputa totalmente aberta com Davies e que, neste momento, inclusive é tratado como favorito. Brown foi o ponto positivo na temporada passada em um time fraco do Eintracht Frankfurt e, na Copa do Mundo, o ponto positivo em uma fraca equipe da Alemanha.

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Brown superou Davies recentemente até em sua especialidade

Ao contrário de Davies, ainda com problemas físicos, Brown pôde ganhar ritmo na viagem à Ásia e se credenciar com o técnico Vincent Kompany. Independentemente de estar em melhor condição física, Brown é mais refinado tecnicamente e tem melhor entendimento de jogo do que Davies, que, por sua vez, se destaca mais pelo atletismo e pela velocidade. Jogadores com um perfil de virtudes como o de Davies dependem ainda mais do que outros da condição física; problemas de saúde os freiam em excesso, no sentido mais literal da palavra, e foi exatamente isso que aconteceu recentemente com Davies.

Uma estatística comprova isso de forma muito especial: em suas seis primeiras temporadas no Bayern de Munique, Davies sempre esteve entre os jogadores mais rápidos da Bundesliga. Sua velocidade máxima anual variou entre 35,97 km/h e o recorde absoluto de 36,53 km/h na temporada 2022/23. Desde o retorno, porém, ele chegou no máximo a 35,11 km/h. Uma queda drástica e apenas o 39º lugar na liga na temporada passada. Já na 11ª posição, com 35,78 km/h, aparece Nathaniel Brown.

Na prática, o reforço não só apresenta um repertório de qualidades mais amplo do que Davies, como recentemente o superou até em sua principal especialidade. Talvez para colocar essa circunstância de forma quase casual diante do grande público, Brown citou em sua apresentação oficial, além de "sensação para os espaços", também "velocidade" como sua maior força.

Temporada Velocidade máxima de Alphonso Davies 2019/20 36,51 km/h 2020/21 35,97 km/h 2021/22 36,08 km/h 2022/23 36,53 km/h 2023/24 36,1 km/h 2024/25 36,24 km/h 2025/26 35,11 km/h

Venda de Alphonso Davies neste verão está "descartada"

Teoricamente, Davies também poderia ter chances de atuar nesta temporada em outra posição, a ponta esquerda, onde no passado jogou regularmente pela seleção canadense. Luis Diaz é incontestável por ali. Mas, se precisar de descanso ou até desfalcar a equipe, as opções ficam escassas.

Como alternativa nominal, está previsto o prata da casa Arijon Ibrahimovic, ainda sem experiência no mais alto nível. Jogadores de meio, como Musiala, Gnabry ou Saibari, também podem quebrar o galho. No amistoso contra o Jeju SK FC, Kompany testou Bara Ndiaye pela esquerda no ataque, e o ainda jovem Maycon Cardozo, de apenas 17 anos, também deixou boas impressões na preparação. Não é impossível que Kompany faça alguma experiência ali com Davies.

Em princípio, no Bayern de Munique ainda se acredita, ou melhor, se espera, em um retorno de Davies à antiga força. Por isso, uma venda nesta janela de transferências está "descartada", como o diretor esportivo Max Eberl enfatizou justamente na apresentação de Brown. Até porque também há fatores intangíveis que jogam a favor de Davies. Por sua postura positiva, ele é visto como alguém que levanta o astral do grupo. Pela nacionalidade, é importante para o alcance no mercado norte-americano, de forma muito parecida com Min-Jae Kim no mercado asiático. No fim das contas, porém, o que vale é o desempenho esportivo.

Aos 25 anos, Davies está em uma encruzilhada. Se perder a disputa com Brown e fizer outra temporada decepcionante, rapidamente poderá se ver em uma situação como a que viveram Gnabry, Goretzka, Coman ou Choupo-Moting. Internamente, passaria a ser considerado caro demais para sua relevância esportiva e, com isso, automaticamente viraria candidato à venda. Nesse caso, porém, Davies poderia tranquilamente se apoiar em seu contrato milionário, válido até 2030.