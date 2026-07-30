O rebaixamento da Bundesliga deveria significar, na verdade, uma mudança profunda para o VfL Wolfsburg. Menos receitas, um orçamento bem menor, um recomeço esportivo. No mercado de transferências, porém, o cenário até agora é outro: enquanto a maioria dos times da segunda divisão precisa pensar duas vezes antes de gastar cada euro, o VfL está montando um elenco em uma dimensão com a qual até outros gigantes recentemente rebaixados, como o HSV, o Schalke 04 ou o 1. FC Köln, só podiam sonhar.

Os Baixa-Saxões já investiram 22,7 milhões de euros em novos jogadores neste verão. O mais notável nisso: os outros 17 concorrentes somados chegam, até aqui, a apenas cerca de 19 milhões de euros em valores de transferências publicamente conhecidos.

Assim, um único clube da segunda divisão está atualmente gastando mais em novos jogadores do que todo o restante da liga. A atuação dos dirigentes do VfL levanta a pergunta: isso ainda é competição normal ou já é distorção de concorrência? O Wolfsburg, com seu poder financeiro, está alterando de forma excessiva o equilíbrio de forças da 2. Bundesliga?

O que significa a transferência de Fabian Reese para o Wolfsburg?

Poucas transferências ilustram melhor a situação especial do que a de Fabian Reese. O Wolfsburg pagou oito milhões de euros ao Hertha BSC pelo então capitão e principal rosto do clube.

Reese foi um dos jogadores de destaque da 2. Bundesliga nos últimos anos. Pelo Hertha, disputou 91 jogos oficiais, marcou 35 gols e deu outras 31 assistências. O diretor esportivo do Wolfsburg, Pirmin Schwegler, o definiu, de forma coerente, em sua contratação, como "um dos jogadores mais fortes da 2. Bundesliga".

Para o próprio Reese, a decisão não foi nada fácil. "A decisão por uma transferência não foi, como certamente se pode entender, necessariamente fácil para mim", declarou ele após a assinatura. A forma como o VfL se empenhou por ele, as condições profissionais e "os valores do clube, da Volkswagen e das pessoas ao redor" tiveram papel decisivo em sua escolha.

Nos últimos anos, Reese havia se tornado uma figura de identificação na capital, um rosto para a nova Berlim, que após anos de caos queria voltar a se aproximar de seus torcedores e de sua cidade. O quão forte essa ligação supostamente havia se tornado ficou claro apenas no ano passado. Em novembro de 2025, Reese renovou seu contrato antecipadamente até 2030. O Hertha encenou a assinatura com uma ação extraordinária: "Não era segredo que queríamos muito vincular Fabi ao clube no longo prazo. Além disso, Fabi se identifica cem por cento com o Hertha BSC", explicou o chefe do departamento esportivo, Benjamin Wieber, na época.

A mensagem era quase impossível de interpretar de outra forma: esse jogador não deveria ser apenas um funcionário. Reese deveria continuar sendo o rosto do clube e de sua cidade. As próprias palavras dele, na época, também deixavam poucas dúvidas sobre essa ligação especial. Reese vivia o Hertha como o clube do seu coração e dizia que ainda tinha muito a fazer em Berlim. A renovação de longo prazo até 2030 parecia uma declaração que ia muito além do negócio habitual do futebol.

Nem um ano depois, essa história acabou. E justamente um concorrente direto da 2. Bundesliga a encerra. O Wolfsburg coloca oito milhões de euros na mesa e contrata um jogador que o Hertha havia transformado publicamente, poucos meses antes, em símbolo de seu futuro.

É exatamente por isso que a transferência deve causar em muitos torcedores do Hertha muito mais do que a perda comum de um jogador importante. Reese, com sua ligação emocional com Berlim, sua postura e, por fim, a renovação de contrato, havia se transformado em uma figura especial. Agora, de repente, ele joga por um clube que, em muitos aspectos, representa praticamente o oposto daquilo que o Hertha gostaria de ser.

Esportivamente, o Hertha, que ainda não contratou nenhum jogador, perde assim um de seus melhores atletas. Emocionalmente, o clube perde uma figura de identificação. E o Wolfsburg ganha os dois. O fato de um rebaixado da Bundesliga poder pagar oito milhões de euros a outro grande clube da segunda divisão por um jogador da segunda divisão mostra, acima de tudo, o quanto são diferentes as condições financeiras dentro da liga.





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Que outros profissionais o VfL Wolfsburg contratou?

Reese está longe de ser um caso isolado. Fraser Hornby chegou do SV Darmstadt 98 por quatro milhões de euros. Também aqui, um concorrente direto de liga perdeu um jogador importante para os Lobos. Além disso, chegou Muhammed Damar (22), da TSG Hoffenheim. Do rebaixado da Bundesliga, Hauke Wahl também se transferiu para o VfL por 1,8 milhão de euros.

Robert Glatzel custou apenas cerca de 1,7 milhão de euros em transferência. Mas também no caso do ex-atacante do Hamburger SV ficou evidente outra vantagem do Wolfsburg: o VfL não só pode pagar valores de transferência que para muitos clubes da segunda divisão seriam quase inviáveis, como também consegue bancar salários de profissionais consolidados com os quais a concorrência só pode sonhar. Glatzel, afinal, traz a experiência de mais de 180 jogos na segunda divisão e provou durante anos que consegue marcar regularmente em dois dígitos nesta liga. Com isso, o Wolfsburg continua exatamente de onde parou na Bundesliga. Mesmo que a principal financiadora VW esteja em uma crise quase existencial e até 100 mil pessoas possam perder seus empregos, o VfL Wolfsburg pode, por enquanto, continuar gastando dinheiro.

Pelo centroavante suíço Alessio Besio, 700 mil euros foram pagos ao SC Freiburg, embora o jogador de 22 anos não tenha feito nenhuma partida profissional pelos Breisgauer em três anos e tenha sido emprestado ao Verl, da terceira divisão, na temporada passada. Somam-se a isso Timon Wellenreuther, contratado do Feyenoord por cerca de um milhão de euros e que agora ficará fora por semanas devido a uma lesão no joelho, além de Elvis Rexhbecaj, que chegou sem custos vindo do FC Augsburg. Também essa transferência teria, para numerosos clubes da segunda divisão, uma dimensão econômica completamente diferente, apesar da ausência de taxa de transferência. Rexhbecaj traz a experiência de mais de 150 jogos de Bundesliga.

Com isso, o Wolfsburg não está simplesmente reunindo alguns jogadores promissores. O campeão alemão de 2009 está contratando de forma direcionada profissionais, vários dos quais já comprovaram há muito tempo sua qualidade na Bundesliga ou no topo da 2. Bundesliga.

O quão extraordinária realmente é a excursão de compras do Wolfsburg só fica claro ao olhar para os últimos anos. O FC Schalke 04, por exemplo, arrecadou cerca de 8,75 milhões de euros com vendas de jogadores na última temporada da segunda divisão, em 2025/26, e investiu apenas 3,4 milhões de euros. No saldo final, houve um superávit de transferências de 5,35 milhões de euros. A contratação mais cara foi o centroavante Christian Gomis, por apenas 1,5 milhão de euros.

Fabian Reese sozinho, portanto, custou ao Wolfsburg mais do que o dobro de todo o mercado de transferências do Schalke naquela ocasião.

Também o Hamburger SV, antes do seu acesso em 2024/25, operava em uma dimensão completamente diferente, apesar de seus objetivos ambiciosos. No total, o HSV gastou cerca de nove milhões de euros em novos jogadores, com receitas de aproximadamente três milhões de euros. O reforço mais caro, Alexander Rossing-Lelesiit, custou cerca de 2,8 milhões de euros.

O comparativo com o Hannover 96 também é igualmente claro. Os Baixa-Saxões chegaram em 2025/26 a 11 milhões de euros em receitas de transferências e apenas 4,33 milhões de euros em gastos, gerando assim um superávit de cerca de 6,68 milhões de euros.

Quanto o VfL Wolfsburg arrecadou no mercado de transferências?

Mas: o Wolfsburg não está simplesmente queimando dinheiro. A história não é tão simples assim. Porque a impressão de um clube que, após o rebaixamento, simplesmente abre a torneira do dinheiro e esvazia a concorrência é insuficiente. O vencedor da Copa de 2015 também está arrecadando somas consideráveis com vendas de jogadores.

Patrick Wimmer se transferiu para a TSG Hoffenheim por cerca de dez milhões de euros. Jakub Kamiński rendeu outros 5,5 milhões de euros em sua ida para o 1. FC Köln. Lovro Majer foi por rumores de seis milhões de euros para o AEK Atenas. No total, as receitas atualmente somam cerca de 24 milhões de euros. Assim, os Lobos até registraram um pequeno superávit, apesar da espetacular excursão de compras. E esse certamente está longe de ser o limite. Konstantinos Koulierakis deixará os Lobos rumo à AS Roma por 15 milhões de euros. O goleiro Kamil Grabara também deve sair por uma alta quantia em milhões, com a Atalanta Bergamo aparecendo recentemente como interessada.

Esse é um enquadramento importante. O Wolfsburg financia seus reforços quase integralmente com vendas próprias. Por isso, a verdadeira posição financeira excepcional aparece menos no saldo atual de transferências do que na capacidade de reinvestir imediatamente os milhões arrecadados em um time voltado ao retorno direto à elite.

Além disso: a situação do Wolfsburg não é totalmente inédita em termos históricos. Quando o VfB Stuttgart, após o rebaixamento da Bundesliga em 2019/20, buscou o retorno imediato, os suábios também investiram pesadamente. Na época, cerca de 25,4 milhões de euros foram destinados a novos jogadores. Só Silas custou oito milhões de euros em sua transferência do Paris FC, enquanto Sasa Kalajdzic chegou do Admira Wacker por cerca de seis milhões de euros.

Naquele momento, o Stuttgart operava até em uma dimensão de gastos ainda maior do que a do Wolfsburg atualmente. No entanto, há uma diferença decisiva: o VfB também havia vendido jogadores por um total de cerca de 79,5 milhões de euros. Por isso, a janela terminou, apesar dos altos investimentos, com um enorme superávit de mais de 54 milhões de euros.





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Gastar muito dinheiro não é novidade para o Wolfsburg

E há mais uma verdade nisso tudo: o fato de o VfL movimentar grandes quantias no mercado de transferências não é algo que acontece só desde este verão. Já na temporada passada, o Wolfsburg arrecadou cerca de 37 milhões de euros com vendas, mas ao mesmo tempo investiu aproximadamente 68 milhões de euros em novos jogadores. No saldo final, isso resultou em um déficit de transferências de pouco menos de 31 milhões de euros.

Só Vinicius Souza custou cerca de 15 milhões de euros em sua transferência do Sheffield United. Para Mohamed Amoura, que foi contratado em definitivo do Union Saint-Gilloise após empréstimo anterior, foram necessários cerca de 14,75 milhões de euros.

Transferências milionárias não são novidade em Wolfsburg. O que é novo é, sobretudo, o contexto em que elas acontecem. Na Bundesliga, o Wolfsburg competia financeiramente com Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig e vários outros clubes que regularmente podem investir quantias de dois dígitos em milhões por um único jogador. Na 2. Bundesliga, esse modelo de negócios do Wolfsburg de repente encontra clubes cujo orçamento total de transferências às vezes é inferior ao valor que o VfL pagou sozinho por Fabian Reese. É exatamente por isso que os mesmos valores parecem completamente diferentes após o rebaixamento.





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Qual é o tamanho da diferença entre o Wolfsburg e todos os outros clubes da 2ª divisão?

Reese, Hornby, Glatzel, Wahl, Rexhbecaj e Wellenreuther são exemplos de uma estratégia de transferências que mostra de forma bastante clara o que está sendo planejado em Wolfsburg: a passagem pela 2. Bundesliga deve durar, se possível, apenas um ano. E o que não se pode esquecer: jogadores como Amoura até aqui também seguiram o VfL para a Segunda Divisão. O valor de mercado do elenco dos Lobos é de 194,15 milhões de euros, segundo o transfermarkt.de - com isso, o VfL ficaria em nono lugar na Bundesliga. Em segundo lugar na 2ª divisão está o também rebaixado FC St. Pauli, com 45.93 milhões de euros, cerca de 4,5 vezes menos. Dizer que o VfL Wolfsburg é o FC Bayern de Munique da parte de baixo da Bundesliga seria um enorme exagero para menos: afinal, o elenco do Bayern, com 1,07 bilhão (!), não vale nem o dobro do elenco do RB Leipzig (atualmente 604 milhões de euros). E o BVB ainda segue contratando.

Se da força financeira comparativamente absurda do Wolfsburg surgirá de fato uma distorção de concorrência, isso só poderá ser respondido esportivamente quando a bola rolar. Mas este verão de transferências já mostra com bastante clareza que o VfL Wolfsburg, financeiramente, joga em outra liga em relação a grande parte de sua nova concorrência.