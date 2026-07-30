O rebaixamento da Bundesliga deveria significar, na verdade, um corte profundo para o VfL Wolfsburg. Menos receitas, um orçamento consideravelmente menor, um recomeço esportivo. No mercado de transferências, porém, a imagem formada até agora é outra: enquanto a maioria dos clubes da segunda divisão precisa pensar duas vezes em cada euro, o VfL monta um elenco em uma dimensão com a qual até outros gigantes rebaixados recentemente, como o HSV, o Schalke 04 ou o 1. FC Köln, só puderam sonhar.

Neste verão, os Baixa Saxônia já investiram 22,7 milhões de euros em novos jogadores. O mais notável nisso: os 17 concorrentes, somados, chegaram até agora a apenas cerca de 19 milhões de euros em taxas de transferência publicamente conhecidas.

Assim, neste momento, um único clube da segunda divisão gasta mais com novos jogadores do que todo o restante da liga. A atuação dos dirigentes do VfL levanta a pergunta: isso ainda é competição normal ou já é distorção da concorrência? O Wolfsburg, com seu poder financeiro, está alterando de forma excessiva a correlação de forças da 2. Bundesliga?

O que significa a transferência de Fabian Reese para o Wolfsburg?

Poucas transferências deixam a situação especial tão clara quanto a de Fabian Reese. O Wolfsburg pagou oito milhões de euros ao Hertha BSC pelo então capitão e principal rosto do clube.

Reese foi um dos jogadores de maior destaque da 2. Bundesliga nos últimos anos. Pelo Hertha, disputou 91 partidas oficiais, marcou 35 gols e deu outras 31 assistências. O diretor esportivo do Wolfsburg, Pirmin Schwegler, o definiu, com razão, em sua contratação, como "um dos jogadores mais fortes da 2. Bundesliga".

Para o próprio Reese, a decisão não teria sido nada fácil. "A decisão por uma mudança não foi, como certamente se pode entender, necessariamente fácil para mim", declarou ele após assinar. A forma como o VfL se esforçou para contratá-lo, as condições profissionais, assim como "os valores do clube, da Volkswagen e das pessoas ao redor", teriam desempenhado papel decisivo em sua escolha.

Nos últimos anos, Reese havia se tornado uma figura de identificação na capital, um rosto da nova Berlim, que depois de anos de caos queria voltar a se aproximar de seus torcedores e de sua cidade. O quão supostamente estreita essa ligação havia se tornado ficou claro apenas no ano passado. Em novembro de 2025, Reese renovou antecipadamente seu contrato até 2030. O Hertha encenou a assinatura com uma ação extraordinária: "Não era segredo que queríamos muito vincular Fabi ao clube no longo prazo. Além disso, Fabi se identifica cem por cento com o Hertha BSC", explicou o diretor esportivo Benjamin Wieber na época.

A mensagem dificilmente poderia ser mal interpretada: esse jogador não deveria ser apenas um empregado. Reese deveria seguir sendo o rosto do clube e de sua cidade. As próprias palavras dele na época também deixavam poucas dúvidas sobre essa ligação especial. Reese vivia o Hertha como o clube do seu coração e dizia que ainda tinha muito a fazer em Berlim. A renovação de longo prazo até 2030 parecia uma declaração que ia muito além do negócio habitual do futebol.

Nem um ano depois, essa história acabou. E justamente um concorrente direto da 2. Bundesliga a encerra. O Wolfsburg coloca oito milhões de euros na mesa e leva um jogador que o Hertha havia transformado publicamente em símbolo de seu futuro poucos meses antes.

É exatamente por isso que a transferência deve provocar em muitos torcedores do Hertha muito mais do que a perda comum de um jogador importante. Reese havia se transformado, com sua ligação emocional com Berlim, sua postura e, por fim, a renovação contratual, em uma figura especial. Agora, de repente, ele atua por um clube que, em muitíssimos aspectos, representa praticamente o oposto daquilo que o Hertha gostaria de ser.

Esportivamente, o Hertha, que além disso ainda não contratou um único jogador, perde assim um de seus melhores atletas. Emocionalmente, o clube perde uma figura de identificação. E o Wolfsburg ganha os dois. Mas o fato de um rebaixado da Bundesliga poder pagar oito milhões de euros a outro grande clube da segunda divisão por um jogador da segunda divisão mostra, acima de tudo, quão diferentes são as condições financeiras dentro da liga.





IMAGO





Quais jogadores o VfL Wolfsburg ainda contratou?

Reese está longe de ser o único caso. Fraser Hornby chegou por quatro milhões de euros, vindo do SV Darmstadt 98. Também aqui um concorrente direto de liga perdeu um jogador importante para os Lobos. Além dele, veio Muhammed Damar (22), da TSG Hoffenheim. Do rebaixado da Bundesliga, Hauke Wahl também se transferiu para o VfL por 1,8 milhão de euros.

Robert Glatzel custou apenas cerca de 1,7 milhão de euros em taxa de transferência. Mas também no caso do ex-atacante do Hamburger SV ficou evidente outra vantagem do Wolfsburg: o VfL não só pode pagar valores de transferência que para muitos clubes da segunda divisão seriam praticamente inviáveis, como também consegue bancar salários de profissionais estabelecidos com os quais a concorrência só pode sonhar. Afinal, Glatzel traz a experiência de mais de 180 jogos na segunda divisão e provou ao longo dos anos que pode alcançar regularmente dois dígitos de gols nesta liga. O Wolfsburg, assim, continua exatamente de onde parou na Bundesliga. Mesmo que o principal financiador, a VW, esteja em uma crise quase existencial e que até 100 mil pessoas possam perder o emprego, o VfL Wolfsburg pode, por enquanto, seguir gastando dinheiro.

Pelo centroavante suíço Alessio Besio, 700 mil euros foram pagos ao SC Freiburg, embora o jogador de 22 anos não tenha feito uma única partida como profissional pelos Breisgauer em três anos e, na temporada passada, tenha sido emprestado ao Verl, da terceira divisão. A isso se somam Timon Wellenreuther, contratado por cerca de um milhão de euros junto ao Feyenoord e que agora ficará fora por semanas por causa de uma lesão no joelho, e Elvis Rexhbecaj, que chegou sem custos vindo do FC Augsburg. Também essa transferência teria, para numerosos clubes da segunda divisão, uma dimensão econômica completamente diferente, apesar da ausência de taxa. Rexhbecaj traz a experiência de mais de 150 jogos na Bundesliga.

Assim, o Wolfsburg não está simplesmente montando um elenco com jogadores promissores quaisquer. O campeão alemão de 2009 contrata de forma direcionada profissionais, vários dos quais já comprovaram há muito tempo sua qualidade na Bundesliga ou no topo da 2. Bundesliga.

O quão excepcional é, de fato, essa onda de contratações do Wolfsburg só fica claro ao olhar para os últimos anos. O FC Schalke 04, por exemplo, arrecadou cerca de 8,75 milhões de euros com vendas de jogadores na última temporada da segunda divisão, 2025/26, e investiu apenas 3,4 milhões de euros. No balanço final, houve um superávit de transferências de 5,35 milhões de euros. A contratação mais cara foi o centroavante Christian Gomis por apenas 1,5 milhão de euros.

Fabian Reese sozinho, portanto, custou ao Wolfsburg mais do que o dobro de todo o verão de transferências do Schalke naquela ocasião.

Também o Hamburger SV, antes do acesso em 2024/25, se movimentou em uma escala completamente diferente apesar de seus objetivos ambiciosos. No total, o HSV gastou cerca de nove milhões de euros em novos jogadores, com receitas de cerca de três milhões de euros. O reforço mais caro, Alexander Rossing-Lelesiit, custou aproximadamente 2,8 milhões de euros.

O comparativo com o Hannover 96 é igualmente claro. Os Baixa Saxônia chegaram, em 2025/26, a 11 milhões de euros em receitas com transferências, com apenas 4,33 milhões de euros em gastos, gerando assim um saldo positivo de cerca de 6,68 milhões de euros.

Quanto o VfL Wolfsburg arrecadou no mercado de transferências?

Mas: o Wolfsburg não está simplesmente queimando dinheiro. A história não é tão simples assim. Porque a impressão de um clube que, após o rebaixamento, simplesmente abre a torneira do dinheiro e esvazia os rivais não dá conta de toda a realidade. O vencedor da Copa de 2015 também arrecada quantias consideráveis com vendas de jogadores.

Patrick Wimmer se transferiu para a TSG Hoffenheim por cerca de dez milhões de euros. Jakub Kamiński rendeu outros 5,5 milhões de euros em sua ida para o 1. FC Köln. Lovro Majer foi para o AEK Atenas por supostos seis milhões de euros. No total, atualmente constam receitas de cerca de 24 milhões de euros. Assim, os Lobos até fizeram um pequeno superávit apesar da espetacular onda de contratações. E o limite ainda está longe de ter sido alcançado. Konstantinos Koulierakis deixará os Lobos rumo à Roma por 15 milhões de euros. Também o goleiro Kamil Grabara ainda deve sair por uma alta quantia em milhões, com a Atalanta Bergamo sendo apontada recentemente como interessada.

Essa é uma contextualização importante. O Wolfsburg financia seus reforços quase integralmente com vendas próprias. A verdadeira condição financeira especial aparece, por isso, menos no balanço atual de transferências do que na capacidade de investir imediatamente os milhões arrecadados em um time voltado para o retorno direto à elite.

Além disso: a situação do Wolfsburg não é totalmente inédita em termos históricos. Quando o VfB Stuttgart buscou o retorno direto após o rebaixamento da Bundesliga em 2019/20, os suábios também investiram pesadamente. Na época, cerca de 25,4 milhões de euros foram destinados a novos jogadores. Só Silas custou oito milhões de euros em sua transferência do Paris FC, enquanto Sasa Kalajdzic chegou por cerca de seis milhões de euros vindo do Admira Wacker.

Naquela época, o Stuttgart se movimentou até mesmo em uma dimensão de gastos ainda maior do que a do Wolfsburg atualmente. No entanto, há uma diferença decisiva: o VfB também havia vendido jogadores por um total de cerca de 79,5 milhões de euros. Por isso, a janela de transferências terminou, apesar dos altos investimentos, com um enorme superávit de mais de 54 milhões de euros.





Getty Images





Gastar muito dinheiro não é novidade para o Wolfsburg

E há mais um ponto que faz parte da verdade: não é apenas desde este verão que o VfL movimenta grandes quantias no mercado de transferências. Já na temporada passada, o Wolfsburg arrecadou cerca de 37 milhões de euros com vendas, mas ao mesmo tempo investiu aproximadamente 68 milhões de euros em novos jogadores. No balanço final, houve assim um déficit em transferências de pouco menos de 31 milhões de euros.

Só Vinicius Souza custou cerca de 15 milhões de euros em sua transferência do Sheffield United. Por Mohamed Amoura, contratado em definitivo junto ao Union Saint-Gilloise após empréstimo anterior, foram pagos cerca de 14,75 milhões de euros.

Transferências milionárias não são novidade em Wolfsburg. O que é novo é sobretudo o contexto em que elas acontecem. Na Bundesliga, o Wolfsburg competia financeiramente com o Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig e vários outros clubes que podem investir regularmente valores de dois dígitos em milhões por jogadores individuais. Na 2. Bundesliga, esse modelo de negócios do Wolfsburg de repente se depara com clubes cujo orçamento total de transferências, em parte, é inferior à taxa que o VfL pagou sozinho por Fabian Reese. É exatamente por isso que, após o rebaixamento, os mesmos valores parecem completamente diferentes.





IMAGO





Qual é o tamanho da diferença entre o Wolfsburg e todos os outros clubes da 2ª divisão?

Reese, Hornby, Glatzel, Wahl, Rexhbecaj e Wellenreuther são exemplos de uma estratégia de transferências que mostra de forma bastante inequívoca o que está sendo planejado em Wolfsburg: a permanência na 2. Bundesliga deve durar, se possível, apenas um ano. E o que não se pode esquecer: jogadores como Amoura até agora também acompanharam o VfL para a segunda divisão. Segundo o transfermarkt.de, o valor de elenco dos Lobos é de 194,15 milhões de euros, o que colocaria o VfL em nono lugar na Bundesliga. Em segundo lugar na 2ª divisão está o também rebaixado FC St. Pauli, com 45.93 milhões de euros, cerca de 4,5 vezes menos. Dizer que o VfL Wolfsburg é o FC Bayern de Munique da parte de baixo da Bundesliga seria um enorme exagero para menos: afinal, o elenco do Bayern, com 1,07 bilhão (!), não vale nem o dobro do elenco do RB Leipzig (atualmente 604 milhões de euros). E o BVB ainda está contratando.

Se da força financeira absurda do Wolfsburg em comparação realmente surgirá uma distorção da concorrência, isso só poderá ser respondido esportivamente quando a bola rolar. Mas que o VfL Wolfsburg, financeiramente, atua em uma outra liga em relação a grande parte de sua nova concorrência, este verão de transferências já mostra com bastante clareza.