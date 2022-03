Até Lewandowski rompeu com patrocinador por causa da guerra na Ucrânia

O acordo milionário entre a empresa Huawei e o jogador polonês Robert Lewandowski se rompeu nesta terça-feira (08), como puderam confirmar representantes do jogador à GOAL e à SPOX, devido a guerra que acontece atualmente entre Rússia e Ucrânia.

A empresa chinesea está envolvida com a Rússia, estando relacionada a uma possível ajuda contra ataques cibernéticos contra os russos após a invasão do país vizinho, a Ucrânia. Lewandowski, que poderia faturar cerca de 5 milhões de euros (R$ 27,70 milhões) com o patrocinador, deixou de auxiliar na expansão de visibilidade da Huawei e rompeu com o contrato.

Em suas redes sociais, Lewandowski assumiu que "tomou a decisão certa" quando rompeu com o patrocínio após o início da guerra: “Os jogadores e torcedores russos não são responsáveis ​​por isso, mas não podemos fingir que nada está acontecendo.”

O centroavante do Bayern ainda apoiou publicamente, também, um possível boicote ao confronto entre Polônia e Rússia, que deveria ocorrer no dia 24 de março, mas devido ao enfrentamento russo contra a Ucrânia, levando a punições da Fifa contra o território de Vladimir Putin.

Lewandowski, na atual temporada e com a parceria de seu ex-patrocinador, somou até o momento 39 gols em 34 jogos disputados, com quase um gol por duelo. O camisa 9, agora pós-rompimento de contrato, terá seu próximo confronto nesta terça, contra o RB Salzburg, válido pela Champions League.

Outro caso de rompimento, por exemplo, foi entre o clube da segunda divisão alemã, Schalke 04, e a empresa russa Gazprom, de gás. A companhia aérea Aeroflot, da Rússia, também ficou sem espaço nas camisas do Manchester United, que decidiu romper o acordo.