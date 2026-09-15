No domingo, o ex-jogador do BVB deixou até o superstar Lamine Yamal em êxtase. Depois de uma arrancada solo brilhante, Adeyemi marcou contra o UD Levante, pouco antes do fim, o gol que definiu o placar em 4 a 2 para o líder de LaLiga. Ele correu com a bola no pé por meio campo, deixou primeiro dois adversários para trás e depois finalizou com frieza dentro da área contra o goleiro Mathew Ryan.

Yamal, que àquela altura já havia sido substituído, não conseguiu mais ficar sentado no banco. O campeão mundial e europeu aplaudiu freneticamente perto da linha lateral diante do golaço e da definição final desta partida.

Quem também ficou bastante impressionada com a atuação de Adeyemi foi sua esposa, Loredana. A rapper aproveitou a oportunidade e alfinetou nas redes sociais o arquirrival do Barça, o Real Madrid. Ela comentou uma publicação de Adeyemi no Instagram com: "140 milhões".

Uma alusão evidente ao valor de transferência ventilado que o Real desembolsou há poucas semanas pelo ponta Yan Diomande. E enquanto o ex-jogador do Leipzig ainda tem dificuldades no início em Madri e espera por sua primeira participação em gol, Adeyemi já é um nome consolidado em Barcelona.

Na máquina ofensiva perfeitamente azeitada do técnico Hansi Flick (6 jogos, 6 vitórias, 26 gols marcados e 5 sofridos), ele se reveza com Anthony Gordon na linha de três ofensiva ao lado de Yamal e do capitão Raphinha. As preocupações de que o Barcelona pudesse ser grande demais para o jogador de 24 anos após sua última temporada irregular em Dortmund vêm se mostrando infundadas até aqui.

Adeyemi esbanja criatividade e mostra regularmente lances espetaculares, além de transbordar confiança. Contra o Levante, por exemplo, ele tentou de forma acrobática, após um rebote, uma espécie de bicicleta de calcanhar que tinha potencial para ser o gol do mês. A tentativa, porém, passou raspando a trave esquerda.

Quantas participações em gols Karim Adeyemi tem pelo Barcelona?

Adeyemi soma até aqui quatro participações diretas em gols: aos seus três tentos, incluindo outra pintura há poucos dias na Champions League contra o Feyenoord, junta-se uma assistência. Ele esteve em campo nas seis partidas da Blaugrana até agora.

O técnico Flick está satisfeito com sua contratação de 22 milhões de euros. "O objetivo era encontrar o jogador cujas qualidades melhor se encaixassem no nosso futebol. Karim nos traz velocidade, movimentação, agressividade e, o mais importante, essa tranquilidade diante do gol", disse recentemente o ex-treinador do Bayern. Depois do jogo contra o Levante, ele se derreteu: "As atuações dele não me surpreendem, porque, quando está focado, ele é um jogador fantástico. Foi por isso que o contratamos."

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Ele conhece Adeyemi "há muitos anos", disse o ex-técnico da seleção alemã. Flick, porém, também fez um alerta: "Ele não pode descansar sobre os louros e ficar feliz e relaxado. Não! Ele precisa sempre buscar mais, e é isso que eu quero ver dele."

As atuações dele também podem levar Adeyemi de volta à seleção? Na quinta-feira, o novo técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, anunciará sua primeira convocação. É bem possível que o nome do atacante do Barça esteja nela. Afinal, Klopp destacou em sua apresentação na DFB que os pontas devem ter um papel decisivo sob seu comando: "Porque qualquer adversário pode fechar muito o campo. A única vantagem que se tem é por um breve momento na ponta. Os armadores dos tempos atuais estão na ponta."

Quando Karim Adeyemi jogou pela última vez pela seleção alemã?

O recordista de jogos pela seleção, Lothar Matthäus, ao menos vê em sua coluna na Sky Adeyemi como um forte candidato, já que ele "floresceu" na Espanha.

Adeyemi disputou até aqui 11 partidas pela seleção (um gol). Sua última aparição foi em 13 de outubro de 2025, quando atuou por 65 minutos na vitória por 1 a 0 sobre a Irlanda do Norte nas Eliminatórias da Copa do Mundo, sob o comando do antecessor de Klopp, Julian Nagelsmann.