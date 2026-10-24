Segundo o Telegraph, o clube da primeira divisão espanhola já apresentou uma proposta oficial de contrato ao jogador de ataque. De acordo com a publicação, o Getafe gostaria de contratar Sancho, atualmente sem clube, até o fim da temporada.

O inglês estaria aberto a aceitar a oferta, embora tivesse de abrir mão de boa parte do salário. No Manchester United, onde seu contrato terminou no fim de junho, Sancho ganhava quase 300 mil euros por semana. Já o contrato com o Getafe lhe renderia, segundo o Telegraph, apenas cerca de 12 mil euros por semana, aproximadamente 25 vezes menos.

Há semanas, o Getafe é considerado o destino mais provável de Sancho. Além da questão salarial, porém, há uma segunda variável decisiva a ser resolvida antes. O técnico do Getafe, Jose Bordalas, provavelmente gostaria muito de contar com o ex-jogador do Dortmund em seu elenco, mas não se sabe por quanto tempo ele próprio permanecerá no clube.

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Após um início de temporada insatisfatório, com apenas nove pontos nos primeiros nove jogos de LaLiga (atualmente em 16º lugar), e somente uma vitória nas últimas dez partidas, considerando todas as competições, Bordalas já não teria apoio unânime. Caso o treinador de 62 anos seja demitido, seria necessário, naturalmente, esclarecer primeiro se o novo técnico teria interesse em contar com Sancho.

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Desde que deixou o Dortmund, em 2021, as coisas raramente deram certo para o ex-astro do BVB. Na época, o United pagou 85 milhões de euros pelo driblador, mas Sancho nunca correspondeu às grandes expectativas em Old Trafford. Nos últimos anos, ele só teve atuações realmente convincentes quando voltou ao Dortmund por empréstimo durante seis meses, na segunda metade da temporada 2023/24.

Sem futuro no United, Sancho foi emprestado a clubes da Premier League em cada uma das duas últimas temporadas. Mas não conseguiu dar um novo impulso à carreira nem no Chelsea nem no Aston Villa. Desde o fim da última temporada, Sancho está sem clube. Um novo retorno ao BVB chegou a ser cogitado, mas acabou não se concretizando.