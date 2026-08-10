No passado recente do Bayern de Munique, houve um roteiro que se repetiu: jogadores importantes e titulares se aproximam do fim de seus contratos, despertam o interesse de grandes clubes do exterior, naturalmente passam a ser tratados como peças que precisam ser mantidas a qualquer custo, recebem renovações milionárias sob pressão e, depois disso, por diferentes motivos, de repente deixam de render no nível habitual.

Foi o caso, por exemplo, de Leon Goretzka, Serge Gnabry, Kingsley Coman e, em um patamar um pouco inferior, também de Eric-Maxim Choupo-Moting. Pouco tempo depois das renovações, seus salários já não refletiam mais seu peso esportivo, mas continuavam consumindo recursos financeiros e, ao mesmo tempo, bloqueando o planejamento do elenco. O Bayern de Munique queria vender, os jogadores, com razão, se apoiavam em seus contratos. Assim, o clube carregou vários passivos até que eles acabaram saindo sem custos de transferência (Goretzka, Choupo-Moting), renovando com redução salarial (Gnabry) ou sendo vendidos por uma quantia de transferência relativamente baixa (Coman).

Com Alphonso Davies, uma evolução semelhante ameaça acontecer: após meses de negociação, acompanhados pelo assédio persistente do Real Madrid, ele renovou em fevereiro de 2025 até 2030 com vencimentos extremamente lucrativos. Salário-base divulgado: 15 milhões de euros, valor que ainda pode subir consideravelmente com bônus. Luvas: 22 milhões de euros.

Bayern de Munique: Alphonso Davies vem tropeçando desde sua ruptura do ligamento cruzado

Pouco depois de renovar, ele rompeu o ligamento cruzado, ficou fora por nove meses, sofreu vários contratempos de saúde após seu retorno e, até hoje, não voltou à antiga forma. No fim da temporada passada, Davies sofreu uma ruptura de feixe muscular, motivo pelo qual jogou apenas 16 minutos pelo Canadá na tão aguardada Copa do Mundo em casa e retornou ao Bayern de Munique ainda com problemas físicos.

Enquanto seus companheiros faziam turnê pela Ásia, Davies trabalhou em Munique em seu novo retorno ao lado do reforço Ismael Saibari e de Jamal Musiala. Nesta semana, ele deve voltar aos treinos com o elenco e estar novamente à disposição até a Supercopa contra o Borussia Dortmund, em 22 de agosto, mas, ainda assim, a ameaça de banco existe.

Neste verão, Davies se vê em uma situação incomum: pela primeira vez desde sua explosão na temporada da Tríplice Coroa de 2019/20, ele já não é mais o lateral-esquerdo número 1 incontestável. Nos últimos anos, na ausência de Davies, quem ocupava o lado esquerdo da defesa eram mais peças flexíveis e improvisadas: Lucas Hernandez, Raphael Guerreiro, Hiroki Ito, Konrad Laimer ou Josip Stanisic.

Neste verão, porém, o Bayern de Munique trouxe Nathaniel Brown por 50 milhões de euros, um jogador que deve protagonizar uma disputa totalmente aberta com Davies e que, neste momento, inclusive aparece como favorito. Brown foi o ponto positivo na temporada passada em um time fraco do Eintracht Frankfurt e o ponto positivo da Copa do Mundo em uma fraca seleção alemã.

IMAGO

Brown superou Davies recentemente até em sua principal especialidade

Ao contrário de Davies, que ainda não está 100%, Brown conseguiu ganhar ritmo na viagem à Ásia e se credenciar perante o técnico Vincent Kompany. Independentemente de sua melhor condição física, Brown é mais refinado tecnicamente e tem melhor entendimento de jogo do que Davies, que, por sua vez, se destaca mais por seu atleticismo e sua velocidade. Jogadores com um perfil de qualidades como o de Davies dependem ainda mais do que outros da condição física; problemas de saúde os freiam de forma excessiva, no sentido mais literal da palavra, e foi exatamente isso que aconteceu recentemente com Davies.

Uma estatística comprova isso de maneira especialmente clara: em suas seis primeiras temporadas no Bayern de Munique, Davies sempre esteve entre os jogadores mais rápidos da Bundesliga. Sua velocidade máxima anual variou entre 35,97 km/h e o valor absoluto de 36,53 km/h na temporada 2022/23. Desde seu retorno, porém, ele chegou no máximo a 35,11 km/h. Uma queda brusca e apenas a 39ª colocação em toda a liga na temporada passada. Já na 11ª posição, com 35,78 km/h, aparece Nathaniel Brown.

Na prática, o reforço não só tem um repertório de qualidades mais amplo do que Davies, como recentemente também o superou justamente em sua principal especialidade. Talvez para colocar esse fato de forma discreta diante do grande público, Brown citou em sua apresentação oficial, além de "sensibilidade para os espaços", também a "velocidade" como sua maior qualidade.

Temporada Velocidade máxima de Alphonso Davies 2019/20 36,51 km/h 2020/21 35,97 km/h 2021/22 36,08 km/h 2022/23 36,53 km/h 2023/24 36,1 km/h 2024/25 36,24 km/h 2025/26 35,11 km/h

Venda de Alphonso Davies neste verão está "descartada"

Teoricamente, Davies também poderia ter oportunidades nesta temporada em outra posição: pela ponta esquerda, onde no passado atuou regularmente pela seleção canadense. Luis Diaz é incontestável por ali. Mas, caso precise de descanso ou até fique fora, o elenco fica curto.

A alternativa nominal planejada é o jovem da base Arijon Ibrahimovic, sem experiência em alto nível. Jogadores de meio-campo como Musiala, Gnabry ou Saibari também podem quebrar o galho. No amistoso contra o Jeju SK FC, Kompany testou Bara Ndiaye pelo lado esquerdo do ataque, e o ainda jovem Maycon Cardozo, de apenas 17 anos, também deixou boas impressões na preparação. Não está descartado que Kompany também faça experiências com Davies por ali.

De modo geral, no Bayern de Munique ainda se acredita, ou melhor, se espera, em um retorno de Davies ao seu antigo nível. Por isso, uma venda nesta janela de transferências está "descartada", como o diretor esportivo Max Eberl enfatizou justamente na apresentação de Brown. Até porque há também fatores subjetivos a favor de Davies. Por sua postura positiva, ele é visto como um animador do ambiente. Por sua nacionalidade, é importante para o alcance no mercado norte-americano, de forma muito parecida com Min-Jae Kim no mercado asiático. No fim das contas, porém, tudo gira em torno do desempenho esportivo.

Aos 25 anos, Davies está em uma encruzilhada. Se perder a disputa com Brown e fizer outra temporada decepcionante, rapidamente poderá se ver em uma situação semelhante à que viveram Gnabry, Goretzka, Coman ou Choupo-Moting. Internamente, passaria a ser considerado caro demais para seu peso esportivo e, com isso, automaticamente viraria candidato à venda. Nesse caso, porém, Davies poderia simplesmente se apoiar com tranquilidade em seu contrato milionário válido até 2030.