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Jamie CarragherCBS Sports Golazo
Mohamed Saeed
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“Até Cristiano Ronaldo ficou atrás de mim!”: Jamie Carragher deseja boa sorte a Harry Kane na Bola de Ouro e relembra, em tom de provocação, sua própria colocação

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Jamie Carragher enviou uma mensagem bem-humorada de apoio a Harry Kane antes da cerimônia da Bola de Ouro, mas a lenda do Liverpool não resistiu a mencionar sua própria história com o troféu. O comentarista recorreu às redes sociais para desejar boa sorte ao compatriota e relembrou uma estatística surpreendente de seus tempos de jogador.

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Carragher relembra feito com bom humor nas redes sociais

Enquanto os principais nomes do futebol mundial se reúnem em Londres para a cerimônia da Bola de Ouro de 2026, Carragher resolveu colocar uma dose de humor no evento. O ex-zagueiro da Inglaterra, hoje presença constante nas transmissões esportivas, enviou uma mensagem a Kane, atacante do Bayern de Munique, pelas redes sociais. Mas, em vez de uma mensagem convencional de incentivo, Carragher aproveitou a oportunidade para lembrar ao mundo do futebol a ocasião em que, aparentemente, superou um dos maiores jogadores que já pisaram em campo.

No X, antigo Twitter, o vencedor da Champions League publicou uma mensagem bem-humorada que logo chamou a atenção dos torcedores. “Boa sorte para Harry Kane hoje à noite”, escreveu Carragher, marcando a conta oficial da premiação. Em seguida, fez uma afirmação ousada: “Em certo momento, os votantes dessa prestigiosa premiação me colocaram acima de Cristiano Ronaldo”. Ele incluiu emojis para deixar claro o tom de brincadeira, em referência à classificação de 2005, quando suas atuações em Istambul o levaram à 20ª posição, empatado com outros jogadores e à frente de um jovem Ronaldo que atuava pelo Manchester United.

Kane lidera a busca dos ingleses pelo prêmio em Londres

Enquanto Carragher relembrava o auge da própria carreira, as atenções seguem voltadas à busca de Kane por um lugar na história por suas conquistas individuais. O capitão da Inglaterra vive uma fase sensacional desde que se mudou para a Bundesliga e se consolidou como um dos principais candidatos aos maiores prêmios do futebol. Kane está entre os grandes nomes que devem disputar a Bola de Ouro. Ele representa uma nova era para o talento inglês no cenário mundial e tenta se tornar o primeiro inglês a conquistar o prêmio desde Michael Owen, em 2001.

A disputa deste ano é especialmente acirrada, com uma lista de candidatos que reúne lendas veteranas e as jovens estrelas mais promissoras do futebol, o que torna o resultado imprevisível. Kane enfrenta forte concorrência de nomes como Erling Haaland e Kylian Mbappe, que registraram números impressionantes nos últimos 12 meses.

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A disputa pelo maior prêmio individual do futebol

A cerimônia no London Palladium marca um momento importante no calendário do futebol, em que nomes consagrados e a nova geração se encontram. Embora Lionel Messi continue a despertar interesse entre os dez finalistas, a ascensão de jovens talentos como Lamine Yamal e Jude Bellingham mudou os rumos da disputa.

Independentemente do resultado, a presença de Kane entre os dez finalistas confirma seu status como um dos principais atacantes de sua geração. O ex-jogador do Tottenham tem apresentado atuações de alto nível de forma consistente tanto pelo clube quanto pela seleção, e uma boa colocação no ranking de 2026 reforçaria ainda mais seu legado.

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”