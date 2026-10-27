Até com prostitutas: companheira de zagueiro da Roma revela detalhes dolorosos sobre a traição do marido

Amanda Martins, esposa do brasileiro Wesley França, zagueiro da Roma, da Itália, revelou surpresas estrondosas sobre a vida conjugal do casal, acusando o jogador de futebol, de 23 anos, de traí-la repetidamente, inclusive durante sua gravidez, afirmando que ela mesma viu provas de seus múltiplos relacionamentos, antes de anunciar que a separação já se tornou um fato consumado.

Amanda revelou, em declarações pela sua conta na rede social "Instagram", detalhes do que descreveu como traições repetidas por parte do marido, explicando que não se baseou em boatos, mas que ela mesma viu fotos e vídeos gravados pelo jogador durante seus encontros com outras mulheres, apontando que ele usava a aliança de casamento nessas situações, sem considerar os sentimentos dela ou respeitar a relação conjugal.

Amanda disse que decidiu falar publicamente após a disseminação de boatos e notícias sobre sua vida pessoal nas redes sociais, afirmando que a traição não aconteceu uma ou duas vezes, mas se repetiu diversas vezes, e envolveu múltiplas mulheres, entre elas profissionais do sexo, segundo suas palavras.

Ela acrescentou que conseguiu ter acesso ao celular de Wesley e viu o que descreveu como provas desses encontros, explicando que transferiu as fotos e os vídeos para o seu celular, depois de ver ela mesma os detalhes desses fatos.

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Wesley me traiu durante a gravidez

A esposa do ex-zagueiro da Roma afirmou que sofreu um grande choque depois de descobrir o que descreveu como traições do marido, apontando que lhe deu diversas oportunidades para admitir o que aconteceu, mas que ele negava o fato, enquanto ela sofria com a dor psicológica e chorava por causa do que descobriu.

Amanda disse que jamais imaginou falar um dia com tanta franqueza sobre os detalhes de seu casamento, dada a sua natureza reservada, mas que decidiu revelar parte de seu sofrimento após anos de silêncio, acrescentando que Wesley a traiu até durante o período de sua gravidez, apesar de suas tentativas contínuas de preservar a estabilidade da família e do casamento.

Ela explicou que optou, naquele momento, por não divulgar qualquer detalhe pela internet, e preferiu perdoá-lo e tentar construir uma vida conjugal estável, mas que acabou chegando à convicção de que suas tentativas não tiveram sucesso em mudar o comportamento dele, de acordo com seu relato.

Crises de ansiedade e situações constrangedoras

As acusações de Amanda não se limitaram à traição conjugal, mas ela falou também sobre situações que disse ter presenciado durante as saídas deles a restaurantes e lugares públicos, apontando que o jogador pedia os números de telefone de garçonetes e outras mulheres, até mesmo enquanto elas esperavam nas filas dos banheiros.

Ela acrescentou que os comportamentos dele, especialmente ao consumir bebidas alcoólicas, lhe causaram pressões psicológicas e crises de ansiedade das quais não sofria antes, explicando que chegou, em alguns momentos, a culpar a si mesma e a se perguntar se estava falhando com ele, antes de perceber, segundo suas palavras, que a responsabilidade não recaía sobre ela.

Separação definitiva

Amanda encerrou sua fala reafirmando sua separação de Wesley, apontando que ele se tornou livre em sua vida pessoal, e que os comportamentos dele já não significam nada para ela, depois de ter perdido a esperança de obter o mínimo de respeito dentro da relação.

Amanda tem uma filha com Wesley, enquanto o texto disponível não incluiu uma resposta do jogador brasileiro às acusações que lhe foram feitas por sua ex-esposa.

Wesley França, de 23 anos, é um dos jogadores de futebol brasileiros que já representaram a seleção de seu país em 8 partidas, tendo também jogado, em sua trajetória anterior, pelo Atlético Tubarão e pelo Flamengo, antes de se juntar à Roma, da Itália.



